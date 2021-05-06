США реагуватимуть на необдумані або агресивні дії Росії. Мовиться, зокрема, про агресію проти України, ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним, а також хакерство та втручання у вибори.

Про це американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, перебуваючи у Великій Британії. Там відбувся саміт країн G7.

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Ми б надали перевагу стабільнішим та більш передбачуваним відносинам,

– підкреслив він.

У заяві G7, опублікованій після дводенних переговорів, Кремль зазнав критики через "безвідповідальну та дестабілізуючу поведінку", особливо щодо України.

Що на саміті G7 говорили про Росію

Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що зацікавленість у стабільних та передбачуваних відносинах з Росією.

Водночас вони закликали Москву вжити заходів щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Дипломати запевнили, що зміцнюватимуть колективні можливості для протидії й стримування загрозливої поведінки Росії.

Блінкен прибув в Україну

У ніч проти 6 травня Ентоні Блінкен прибув до України. У Держдепі запевнили, що він підкреслить непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

У Києві держсекретар США зустрінеться, зокрема, з очільником МЗС Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.

Крім цього, Блінкен має намір провести зустріч зі співробітниками американського посольства у Києві, а також провести інтерв'ю для ЗМІ.