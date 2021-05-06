США дадуть рішучу відповідь на агресивні дії Росії, – Блінкен
США реагуватимуть на необдумані або агресивні дії Росії. Мовиться, зокрема, про агресію проти України, ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним, а також хакерство та втручання у вибори.
Джерело:BBC
Про це американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, перебуваючи у Великій Британії. Там відбувся саміт країн G7.
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Ми б надали перевагу стабільнішим та більш передбачуваним відносинам,
– підкреслив він.
У заяві G7, опублікованій після дводенних переговорів, Кремль зазнав критики через "безвідповідальну та дестабілізуючу поведінку", особливо щодо України.
Що на саміті G7 говорили про Росію
- Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що зацікавленість у стабільних та передбачуваних відносинах з Росією.
- Водночас вони закликали Москву вжити заходів щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- Дипломати запевнили, що зміцнюватимуть колективні можливості для протидії й стримування загрозливої поведінки Росії.
Блінкен прибув в Україну
У ніч проти 6 травня Ентоні Блінкен прибув до України. У Держдепі запевнили, що він підкреслить непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.
У Києві держсекретар США зустрінеться, зокрема, з очільником МЗС Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та президентом Володимиром Зеленським.
Крім цього, Блінкен має намір провести зустріч зі співробітниками американського посольства у Києві, а також провести інтерв'ю для ЗМІ.
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