США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои силы в Латинской Америке

В случае размещения российского вооружения в Венесуэле и на Кубе некоторые союзники НАТО будут обеспокоены таким развитием событий. В частности, речь идет о размещении ракет Кремля.

Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр. Это произошло в ответ на предыдущие заявления Кремля о возможном размещении ракет.

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В НАТО заявили, что были бы обеспокоены размещением российских ракет

Это не территория НАТО, если мы говорим о Венесуэле и Кубе, и я думаю, что есть государства, союзники, которые были бы обеспокоены таким развитием событий,

– заявил Бауэр.

Заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что Штаты ответят, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке.

Кстати, соответствующее заявление о возможном размещении ракет России в Венесуэле и на Кубе сделал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Ракеты могут разместить в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности".

Сергей Рябков традиционно заявил о "провокациях" в сторону России. По словам дипломата, если якобы на Москву будут оказывать давление, она "будет вынуждена" разместить военную инфраструктуру в лояльных странах Латинской Америки.

Коротко о переговорах с Кремлем

Осенью 2021 года Россия разместила войска возле границ Украины. В декабре Кремль опубликовал документ с "гарантиями безопасности", в которых требовал от Запада нерасширения НАТО и запрета Украине стать членом Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что каждая нация будет решать вопрос вступления в НАТО отдельно и 30 стран-членов Альянса.

10 января США и Россия провели переговоры. Впоследствии 12 января прошли переговоры между НАТО и Россией, 13 января – с ОБСЕ.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил непреклонную поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины. Речь идет о ситуации на фоне наращивания Россией войск вблизи границ.

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