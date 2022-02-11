Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что Вашингтон "держит двери для коммуникации открытыми".

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США будут побуждать Россию к деэскалации

Дипломат сказала, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров планируют очередные переговоры, но их сроки пока неизвестны. Также она отметила, что США "готовы вести столько дипломатических переговоров с россиянами, сколько нужно, чтобы побудить их к деэскалации".

На уточняющий вопрос журналиста, включают ли эти переговоры контакт с господином Байденом, она ответила:

Мы не отказались от этой идеи, но это должно произойти при правильных обстоятельствах.

Подробности она уточнять не стала.

Встреча Байдена с Путиным

В последний раз Джо Байден и Владимир Путин общались по телефону в конце декабря и эти переговоры длились 50 минут.

Темой беседы президентов стали предложения России по "гарантиям безопасности", которые включают требование о нерасширении НАТО и отказ от военного сотрудничества с постсоветскими странами, в частности с Украиной.

В январе Байден сообщил о возможности проведения нового саммита с участием президента страны-агрессора, а в Кремле не исключали разговора лидеров двух стран.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг заявил, что российские требования по так называемым "гарантиям безопасности" являются невыполнимыми. В то же время Альянс готов продолжать диалог с Москвой.

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