США – друг номер один, – Маркарова опровергла противоречия между Киевом и Вашингтоном

Отношения Украины и США сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 30 лет. Никаких противоречий между властями обеих стран нет.

Соответствующее заявление о текущих отношениях Вашингтона и Киева и возможных проблемах в них в эфире канала сделала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Между Украиной и США нет противоречий

Дипломат опровергла информацию СМИ о том, что между украинскими и американскими властями существуют разногласия относительно угрозы вторжения России в Украину.

Никаких противоречий нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, разница во взглядах, но США являются нашим стратегическим партнером и, я даже сказала бы, стратегическим другом номер один,

– заявила Маркарова.

Госпожа посол подчеркнула, что сейчас отношения Киева и Вашингтона находятся на самом высоком уровне за все 30 лет восстановления независимости Украины.

Слухи о спорах между Зеленским и Байденом

После последнего телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена издание CNN написало, что разговор президентов якобы прошел "не так хорошо, как хотелось бы". Мол, возникли разногласия, которые касались "уровней риска в отношении российской атаки".

Американский лидер якобы сообщил украинскому, что вторжение почти неизбежно. В то же время Зеленский заявил, что угроза является "опасной, однако неоднозначной".

После этого информацию о споре опровергли с обеих сторон. В частности, в Офисе Президента сообщили, что "корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон", все остальное – домыслы и спекуляции.

В Белом доме подчеркнули, что Байден предупредил, что существует большая вероятность того, что россияне могут ворваться в Украину в феврале 2022 года. В то же время лидер США сказал это публично.

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