Соответствующее заявление о возможных масштабах российской агрессии в интервью изданию сделала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Россия может не остановиться на агрессии в отношении Украины

Дипломатка отметила, что истинная причина вероятного нападения России на Украину не заключается в том, что Владимир Путин хочет получить именно Украину. Маркарова считает, что все масштабнее – атака России на европейскую демократию.

"Причина, по которой Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину. Причина заключается в том, что мы выбрали демократию, у нас есть европейские стремления", – отметила госпожа посол.

Она подчеркнула, что от дальнейшей агрессии, если будет нападение на Украину, никто не застрахован. А также добавила, что Украина не хочет быть частью Советского Союза, Российской империи или Российской Федерации. Вместо этого страна является суверенной и стремится и дальше такой быть, украинцы борются за свою независимость.

И если на Украину и дальше будет нападать Россия, то, конечно, на Украине они не остановятся,

– убеждена Маркарова.

Она подытожила, что весь цивилизованный мир сейчас заинтересован помочь Украине защитить себя и показать, что международное верховенство права все еще работает.

Дипломатка также уточнила, что между украинскими властями и администрацией Джо Байдена "нет трения", ведь США являются стратегическим партнером Киева.

Возможное вторжение и санкции против России: последние новости

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Вашингтон видит признаки того, что Россия решится на эскалацию в отношении Украины до середины февраля. Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство и среди европейских чиновников.

В Евросоюзе работают над новыми санкциями против России. Ограничения нанесут российской экономике и финансам серьезный ущерб. Они также направлены на то, чтобы Москва потеряла товары для реализации стратегических амбиций.

В то же время издание The New York Times сообщило, что масштабные санкции, которыми США угрожают России в случае ее вторжения в Украину, могут разрушить экономику страны-агрессора. Ограничения повлекут обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники.

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