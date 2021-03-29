В США думают, что "Северный поток-2" не рассорит членов НАТО
По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, члены Североатлантического альянса не рассорятся из-за "Северного потока-2". Хотя чиновник признал, что разногласия между ними есть.
Источник:24 канал
Так, Блинкен назвал российский газопровод источником разногласий. Однако, по его словам, во всех остальных областях члены НАТО тесно сотрудничают.
К теме США ужесточат санкции и уже уведомили об этом Германию, – Блинкен о "Северном потоке-2"
Что говорит Блинкен о России
Госсекретарь подчеркнул, что агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО.
Поэтому он отметил, что администрация Штатов предпримет необходимые действия вовремя. Однако политик не уточнил, что именно имел в виду.
США ужесточат санкции против "Северного потока-2"
Перед этим Блинкен анонсировал ужесточение санкций США против проекта. Чиновник отметил, что об этом уже уведомили Германию. Более того, госсекретарь назвал строительство газопровода плохой идеей.
"Северный поток-2": что надо знать
- Россия строит "Северный поток-2" для транспортировки газа в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США наложили санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода. Тогда стройку остановили.
- Однако в 2020 году его восстановили. Россия даже надеется достроить "Северный поток-2" к сентябрю 2021 года.
- В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
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