По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, члены Североатлантического альянса не рассорятся из-за "Северного потока-2". Хотя чиновник признал, что разногласия между ними есть.

Так, Блинкен назвал российский газопровод источником разногласий. Однако, по его словам, во всех остальных областях члены НАТО тесно сотрудничают.

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Что говорит Блинкен о России

Госсекретарь подчеркнул, что агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО.

Поэтому он отметил, что администрация Штатов предпримет необходимые действия вовремя. Однако политик не уточнил, что именно имел в виду.

США ужесточат санкции против "Северного потока-2"

Перед этим Блинкен анонсировал ужесточение санкций США против проекта. Чиновник отметил, что об этом уже уведомили Германию. Более того, госсекретарь назвал строительство газопровода плохой идеей.

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