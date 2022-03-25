США и ЕС приняли решение сократить европейскую зависимость от российских энергоресурсов

Западные партнеры Украины продолжают искать пути ограничения российской экономики. Один из них – сокращение закупок российских энергоносителей.

Президент США Джо Байден встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе. Они договорились о еще одном шаге, который лишит Россию прибыли и сократит возможность продолжать войну в Украине.

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Сокращение зависимости от российского газа

Соединенные Штаты и ЕС разрабатывают план по сокращению зависимости Европы от российского газа. Стороны создадут общую оперативную группу, которая будет работать над этой задачей.

Эта инициатива сосредоточена на двух ключевых вопросах. Во-первых, помощь Европе как можно скорее уменьшить зависимость от российского газа. Во-вторых, сократить общий спрос Европы на газ,

– заявил Байден.

В этом году США предоставят Европе 15 миллиардов кубометров газа, чтобы ЕС снизил закупку газа у России. Европа будет работать над диверсификацией зависимости от агрессора в топливе.

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