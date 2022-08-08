В США и ЕС сделали заявление к 14-летию российского вторжения в Грузию: вспомнили и об Украине

В 14-ю годовщину нападения россии на Грузию Энтони Блинкен вспомнил об Украине. Жозеп Боррель вспомнил, что ЕС осуждает это нападение.

Соответствующие заявления на Западе сделали 7 августа. Перед этим украинский МИД также выступил с заявлением.

Читайте также Конвульсии кремля и мечты за "совком": почему медведев открыто угрожает Грузии и Казахстану

В США и ЕС в очередной раз осудили нападение россии на Грузию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия 14 лет назад напала на Грузию. Он напомнил, что с 2008 года США чтят память тех, кого убили или ранили российские военные.

"Десятками лет граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии живут под российской оккупацией, десятки тысяч человек были перемещены, подверглись преследованиям и обнищанию. Их лишили жизни и средств к существованию", – вспомнил Блинкен.

Также чиновник заверил, что Штаты продолжают твердо поддерживать народ Грузии в их стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность и обрести мирное разрешение конфликта.

Неспровоцированное вторжение россии в Украину подчеркивает необходимость, чтобы народы Грузии и Украины стояли в солидарности. Народ Грузии хорошо знает агрессивные действия россии, в том числе дезинформацию, так называемую "бордеризацию" (т.е. перенос российскими военными линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории – 24 канал), массовые перемещения, которые привели к нищете и разрушению,

– добавил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что россия должна придерживаться обязательств, взятых в 2008 году, согласно договоренности о прекращении огня. Речь идет об отводе своих войск на позиции перед началом конфликта и неограниченном доступе для гуманитарной помощи.

ЕС поддерживает независимость и суверитет Грузии

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что через 14 лет после российско-грузинской войны в августе 2008 года ЕС осуждает продолжение незаконного военного присутствия россии в Грузии, в частности на землях Абхазии и Южной Осетии.

ЕС поддерживает Грузию, ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и поддерживает разрешение конфликта,

– заверил Боррель.

Более того, глава канадского МИД Мелани Джоли написала, что нападение россии на Грузию привело к перемещению тысячи людей, а также многие вынуждены жить в оккупации до сих пор. Добавила, что Канада против российской агрессии.

"Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – заверила Джоли.

Кратко о нападении россии на Грузию

российско-грузинская война началась с того, что в августе 2008 года осетины обстреляли грузинских полицейских. Тогда президент Грузии Михеил Саакашвили отдал приказ начать военную операцию против сепаратистов. Тогда войска правительства атаковали город Цхинвали.

Официальная Грузия хотела вернуть Южную Осетию. россия же выдала оружие и паспорта осетинам.

После этого войска россии вошли в Южную Осетию, кремль атаковал мирных людей. москву остановили в 30 километрах от Тбилиси.

Тогда под протекторатом тогдашнего президента Франции Николя Саркози подписали мирный план, однако россия не выполнила мирные договоренности и не вывела свои войска.

Смотрите также – медведев уже угрожает Грузии: видео