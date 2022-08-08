В США и ЕС сделали заявление к 14-летию российского вторжения в Грузию: вспомнили и об Украине
В 14-ю годовщину нападения россии на Грузию Энтони Блинкен вспомнил об Украине. Жозеп Боррель вспомнил, что ЕС осуждает это нападение.
Соответствующие заявления на Западе сделали 7 августа. Перед этим украинский МИД также выступил с заявлением.
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В США и ЕС в очередной раз осудили нападение россии на Грузию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что россия 14 лет назад напала на Грузию. Он напомнил, что с 2008 года США чтят память тех, кого убили или ранили российские военные.
"Десятками лет граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии живут под российской оккупацией, десятки тысяч человек были перемещены, подверглись преследованиям и обнищанию. Их лишили жизни и средств к существованию", – вспомнил Блинкен.
Также чиновник заверил, что Штаты продолжают твердо поддерживать народ Грузии в их стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность и обрести мирное разрешение конфликта.
Неспровоцированное вторжение россии в Украину подчеркивает необходимость, чтобы народы Грузии и Украины стояли в солидарности. Народ Грузии хорошо знает агрессивные действия россии, в том числе дезинформацию, так называемую "бордеризацию" (т.е. перенос российскими военными линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории – 24 канал), массовые перемещения, которые привели к нищете и разрушению,
– добавил Энтони Блинкен.
Госсекретарь США объяснил, что россия должна придерживаться обязательств, взятых в 2008 году, согласно договоренности о прекращении огня. Речь идет об отводе своих войск на позиции перед началом конфликта и неограниченном доступе для гуманитарной помощи.
ЕС поддерживает независимость и суверитет Грузии
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что через 14 лет после российско-грузинской войны в августе 2008 года ЕС осуждает продолжение незаконного военного присутствия россии в Грузии, в частности на землях Абхазии и Южной Осетии.
ЕС поддерживает Грузию, ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и поддерживает разрешение конфликта,
– заверил Боррель.
Более того, глава канадского МИД Мелани Джоли написала, что нападение россии на Грузию привело к перемещению тысячи людей, а также многие вынуждены жить в оккупации до сих пор. Добавила, что Канада против российской агрессии.
"Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", – заверила Джоли.
Кратко о нападении россии на Грузию
- российско-грузинская война началась с того, что в августе 2008 года осетины обстреляли грузинских полицейских. Тогда президент Грузии Михеил Саакашвили отдал приказ начать военную операцию против сепаратистов. Тогда войска правительства атаковали город Цхинвали.
- Официальная Грузия хотела вернуть Южную Осетию. россия же выдала оружие и паспорта осетинам.
- После этого войска россии вошли в Южную Осетию, кремль атаковал мирных людей. москву остановили в 30 километрах от Тбилиси.
- Тогда под протекторатом тогдашнего президента Франции Николя Саркози подписали мирный план, однако россия не выполнила мирные договоренности и не вывела свои войска.
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