Відповідні заяви у країнах зробили 7 серпня. Перед цим українське МЗС також виступило з заявою.

Читайте також Конвульсії кремля та мрії за "совком": чому медвєдєв відкрито погрожує Грузії та Казахстану

У США та ЄС вкотре засудили напад росії на Грузію

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія 14 років тому напала на Грузію. Він пригадав, що з 2008 року США вшановують пам'ять тих, кого вбили чи поранили російські військові.

"Десятками років громадяни Грузії в Абхазії та Південній Осетії живуть під російською окупацією, десятки тисяч людей були переміщені, зазнали переслідувань та піддались переслідуванням та зубожіння. Їх позбавили життя та засобів до існування", – пригадав Блінкен.

Також посадовець запевнив, що Штати продовжують твердо підтримувати народ Грузії у їх прагненні захистити суверенітет та територіальну цілісність і знайти мирне вирішення конфлікту.

Неспровоковане подальше вторгнення росії в Україну підкреслює необхідність, щоб народи Грузії та України стояли у солідарності. Народ Грузії добре знає агресивні дії росії, в тому числі дезінформацію, так звану "бордерізацію" (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території – 24 канал), масові переміщення, які призвели до злиднів та руйнування,

– додав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що росія повинна дотримуватись зобов'язань, взятих у 2008 році, відповідно до домовленості про припинення вогню. Мовиться про відведення своїх військ до позицій перед початком конфлікту та необмежений доступ для гуманітарної допомоги.

ЄС підтримує незалежність та сувернітет Грузії​

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що через 14 років після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року ЄС засуджує продовження незаконної військової присутності росії в Грузії, зокрема на землях Абхазії та Південної Осетії.

ЄС підтримує Грузію, її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і підтримує вирішення конфлікту,

– запевнив Боррель.

Ба більше, глава канадського МЗС Мелані Джолі написала, що напад росії на Грузію призвів до переміщення тисячі людей, а також багато змушені жити в окупації досі. Додала, що Канада проти російської агресії.

"Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – запевнила Джолі.

Коротко про напад росії на Грузію

російсько-грузинська війна почалось з того, що в серпні 2008 року осетини обстріляли грузинських поліцейських. Тоді президент Грузії Михеіл Саакашвілі наказав почати військову операцію проти сепаратистів. Тоді війська уряду атакували місто Цхинвалі.

Офіційна Грузія хотіла повернути Південну Осетію. Натомість росія видала зброю та паспорти осетинам.

Після цього війська росії увійшли в Південну Осетію, кремль атакував мирних людей. москву зупинили за 30 кілометрів від Тбілісі.

Тоді під протекторатом тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі підписали мирний план, проте росія не виконала мирні домовленості та не вивела свої війська.

Дивіться також – мєдвєдєв вже погрожує Грузії: відео