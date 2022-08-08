Відповідні заяви у країнах зробили 7 серпня. Перед цим українське МЗС також виступило з заявою.

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У США та ЄС вкотре засудили напад росії на Грузію

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія 14 років тому напала на Грузію. Він пригадав, що з 2008 року США вшановують пам'ять тих, кого вбили чи поранили російські військові.

"Десятками років громадяни Грузії в Абхазії та Південній Осетії живуть під російською окупацією, десятки тисяч людей були переміщені, зазнали переслідувань та піддались переслідуванням та зубожіння. Їх позбавили життя та засобів до існування", – пригадав Блінкен.

Також посадовець запевнив, що Штати продовжують твердо підтримувати народ Грузії у їх прагненні захистити суверенітет та територіальну цілісність і знайти мирне вирішення конфлікту.

Неспровоковане подальше вторгнення росії в Україну підкреслює необхідність, щоб народи Грузії та України стояли у солідарності. Народ Грузії добре знає агресивні дії росії, в тому числі дезінформацію, так звану "бордерізацію" (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території – 24 канал), масові переміщення, які призвели до злиднів та руйнування,
– додав Ентоні Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що росія повинна дотримуватись зобов'язань, взятих у 2008 році, відповідно до домовленості про припинення вогню. Мовиться про відведення своїх військ до позицій перед початком конфлікту та необмежений доступ для гуманітарної допомоги.

ЄС підтримує незалежність та сувернітет Грузії​

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що через 14 років після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року ЄС засуджує продовження незаконної військової присутності росії в Грузії, зокрема на землях Абхазії та Південної Осетії.

ЄС підтримує Грузію, її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і підтримує вирішення конфлікту,
– запевнив Боррель.

Ба більше, глава канадського МЗС Мелані Джолі написала, що напад росії на Грузію призвів до переміщення тисячі людей, а також багато змушені жити в окупації досі. Додала, що Канада проти російської агресії.

"Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", – запевнила Джолі.

Коротко про напад росії на Грузію

  • російсько-грузинська війна почалось з того, що в серпні 2008 року осетини обстріляли грузинських поліцейських. Тоді президент Грузії Михеіл Саакашвілі наказав почати військову операцію проти сепаратистів. Тоді війська уряду атакували місто Цхинвалі.
  • Офіційна Грузія хотіла повернути Південну Осетію. Натомість росія видала зброю та паспорти осетинам.
  • Після цього війська росії увійшли в Південну Осетію, кремль атакував мирних людей. москву зупинили за 30 кілометрів від Тбілісі.
  • Тоді під протекторатом тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі підписали мирний план, проте росія не виконала мирні домовленості та не вивела свої війська.

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