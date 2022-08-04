Згодом медвєдєв видалив допис, однак скандал все одно здійнявся. Навіщо була потрібна ця заява, що вона означає та які наслідки може мати – сайт 24 каналу поцікавився в експертів.

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Про що йшлося у дописі

У російській соціальній мережі медвєдєва було оприлюднено допис про "штучну державу" Казахстан та те, що Грузія має бути "об'єднана" з Абхазією, Північною та Південною Осетією у складі росії.

Деякі цитати з допису:

Всі народи, що населяли колись великий і могутній Радянський Союз, знову житимуть разом у дружбі та взаєморозумінні.

Після "звільнення" Києва та всіх територій малоросії... Русь знову стане єдиною, могутньою і непереможною, як і тисячу років тому за часів Давньоруської держави".

Після цього, під єдиною рукою москви, на чолі зі слов'янським народом, ми підемо в наступний похід для відновлення кордонів нашої вітчизни, які, як відомо, ніде не закінчуються.

Північна та Південна Осетія, Абхазія та територія Грузії, яка залишилася, можуть бути об'єднані лише в складі єдиної держави з росією.

Влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи по переселенню всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. І ми не маємо намірів закривати на це очі. Поки туди не прийдуть росіяни – порядку не буде.

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Що кажуть експерти

"Кремлівські конвульсії, а не свідома політика"

Український політолог Євген Магда зазначив, що насправді медвєдєв не сказав нічого нового, що вибивається з логіки російської державної політики.

Євген Магда Український політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики Можна зважати, можна не зважати, але все це – думка, яку він показав, і яка, я думаю, буде звучати і далі. росія показала, що намагається грати у всякому разі на пострадянському просторі. Це швидше такі "кремлівські конвульсії", ніж якась усвідомлена політика.

"Це працює на розкол"

Політолог-аналітик Максим Джигун розповів, що спочатку в росії заявили про те, що російський політик говорив від свого імені, не представляючи інтересів держави і її позицію. І що це ніяк не стосується позиції офіційного кремля до того ж Казахстану, Грузії чи до інших країн.

На думку експерта, якщо людина була президентом росії та яка обіймає посаду в раді національної безпеки країни, то це офіційна особа та офіційний представник. Тому не можна розглядати позицію медвєдєва окремо від позиції інших посадовців чи того ж самого Путіна.

Максим Джигун Український політолог-аналітик Можливо, це видана не свідома позиція. Кажуть, що він хворіє алкоголізмом і любить вдаватися до свого графоманства після того, як нап'ється. Але тим не менш, це чітка позиція одного з ключових політичних гравців росії. Це позиція, яка є шовіністською, є абсолютно не поважною по відношенню до інших незалежних держав.

"Допис медвєдєва" є ще одним рівнем марення щодо відновлення Радянського Союзу та Російської імперії. Після таких слів та інших висловлювань все менше країн приймають рф як якогось серйозного та адекватного гравця, зауважив він. І це працює на розкол як у міжнародних відносинах росії, так і всередині країни.

"Це позиція, яка є обласною шовіністською" / Фото Вікіпедія

За його словами, Казахстан донедавна був доволі лояльним партнером росії. Їх поєднувало дуже багато економічних зв'язків, які почали погіршуватися. Зокрема, після запитань до президента Казахстану з приводу визнання квазіреспублік на Донбасі, після газового шантажу, виходом із СНД та багатьох інших процедур.

Це впевнений додатковий крок до розвалу росії, до повалення політичного режиму. І взагалі до перегляду тієї форми, в якій існує ця країна,

– сказав він.

Такі висловлювання, на думку політолога, не є випадковими та відображають позицію панівної політичної еліти росії. І це "грає на руку" Україні та на користь цивілізованого світу.

Чим більше народів буде знати, чим є справжня росія і з кого вона складається, – тим швидше ми зможемо разом завалити цього мамонта. Я собі не можу уявити, аби, умовно, представник Британії, США чи Німеччини, дозволив би собі висловлювати своє власне бачення геополітичного устрою і місця в ній росії в абсолютно зверхній і рабовласницькій манері,

– сказав він.

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Влада Грузії на "допис медвєдєва" поки не реагувала. Представник опозиції, голова "Європейської Грузії" Гіга Бокерія зазначив, що у дописі немає нічого нового.

Це дух, відповідно до якого діє режим путіна, через який це загрожує свободі та існуванню державності нашої країни, а також інших сусідів та країн вільного світу. У цьому нічого нового,

– зауважив він.

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