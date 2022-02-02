Любой вопрос о членстве касается непосредственно конкретной страны и самого Североатлантического альянса. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

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Путин не имеет права вето

Кирби подчеркнул, что вопрос членства – это вопрос 31 государства. Среди них сама Украина и 30 государств-членов НАТО. России в этом списке нет.

Решение должно зависеть от того, с кем Украина ассоциирует себя. Сейчас она продолжает проводить реформы для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО, и США помогают ей в этом процессе.

– заметил представитель Пентагона.

Кроме того, ему уже который раз пришлось напоминать Кремлю, что в этом вопросе он не имеет права голоса. "Это не тот случай, когда Путин имеет право вето. Это так не работает", – подчеркнул Джон Кирби.

Требования России

Россия почему-то решила, что может диктовать свои требования всему миру. Она заявила, что не позволит НАТО расширяться.

Это касалось не только Украины, но и Финляндии и Швеции. Россиян немедленно поставили на место и не раз заявляли, что в этих вопросах с ними никто советоваться не будет.

Но Кремль не унимается. Далее Россия потребовала вывести войска НАТО из Румынии и Болгарии. Мол, Альянс следует вернуть к его границам в 1997 году. Ответ был вполне прогнозируемым.

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