США и G7 заморозили золотые резервы Центробанка России

США и страны "Большой семерки" заморозили золотые резервы российского Центрального банка. Они составляли 20% общих активов Центробанка – от 100 до 140 миллиардов долларов.

США объявило о блокировке транзакций с российским золотом вместе с G7 и союзниками по Евросоюзу.

К теме Первая российская компания вошла в технический дефолт из-за санкций

США и их союзники объявили о новых санкциях против российского оборонного сектора. В частности, заблокировали финансовые операции, связанные с международными золотыми резервами российского Центрального банка.

В Министерстве финансов США сообщили, что американцам отныне запрещено участвовать в любых операциях, включая те, которые связаны с золотом, при участии Центрального банка РФ, Фонда национального богатства России или Минфина РФ.

Это запрещает физическим лицам, в том числе торговцам золотом, дистрибьюторам, оптовым торговцам, покупателям и финансовым учреждениям, покупать, продавать или содействовать операциям, связанным с российским золотом.

Как Россия могла использовать золото, чтобы избежать санкций

В США утверждают, что Россия может использовать золото для поддержки своей валюты как способ обойти эффект от санкций.

Один из способов сделать это – обменять золото на более ликвидную иностранную валюту, которая не подпадает под действие текущих санкций. Другим способом было бы продавать слитки через черный рынок или дилеров.

Золото также можно было бы использовать для непосредственной покупки товаров и услуг у продавцов.

К слову, Великобритания выдала 30-дневную лицензию на сворачивание деятельности российских банков, попавших под санкции. В список включены 5 банков – Газпромбанк, СМП Банк, Уральский банк реконструкции и восстановления, Россельхозбанк, фонд фондов Российская венчурная компания.

Интересно – потери оккупантов все больше: ВСУ уничтожают вражескую бронетехнику