Баллистика на США будет лететь через Гренландию: в Давосе Келлог спрогнозировал будущее острова

В Давосе Дональд Трамп отрицает силовой захват Гренландии, однако требует от Дании немедленно начать переговоры о продаже острова. Американский президент назвал Данию слишком слабой для обороны Гренландии и заявил, что остров является "их территорией".

Корреспондентка 24 Канала из Давоса Андриана Кучер отметила, что риторика Трампа напоминает путинские нарративы об Украине.

Насколько серьезны намерения США относительно Гренландии?

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в Давосе категорическим тоном призвал прекратить паниковать из-за Гренландии. Он заверил, что не будет ни силового захвата, ни военного вторжения на остров.

Обратите внимание! Трамп усилил риторику относительно Гренландии, настаивая на ее присоединении к США из соображений национальной и глобальной безопасности.

"Прекратите хвататься за голову. США пытались купить Гренландию еще во времена покупки Аляски, президент Трумэн также это делал в 1950 годах. Сейчас снова это делают, потому что межконтинентальные ракеты из России или Китая будут пролетать над Гренландией. Идея – сделать остров частью "золотого купола". Не надо слишком переживать, все будет хорошо", – заявил Келлог.

Дональд Трамп во время своего выступления заявил, что не собирается силой захватывать Гренландию, но требует немедленного начала переговоров о ее приобретении.

Он раскритиковал Данию как слишком слабую для защиты острова и отметил, что Гренландия нужна США для национальной безопасности, ведь фактически является частью Северной Америки. Трамп сказал, что США ошибочно вернули Гренландию Дании после Второй мировой войны.

Срыв переговоров с Мерцем: случайность или политический сигнал?

Несмотря на успокаивающие заявления Келлога, ситуация продолжает нагнетаться, а риторика американского президента вызывает беспокойство из-за сходства с псевдоисторическими оправданий Путина по агрессии против Украины.

Генсек НАТО Марко Рютте активно ведет переговоры с Трампом и европейскими лидерами, пытаясь деэскалировать ситуацию вокруг острова.

Запланированная встреча Трампа с немецким канцлером Фридрихом Мерцем не состоялась формально из-за опоздания американского президента.

Трамп начал выступление почти вовремя, а не на 3 часа позже, как анонсировал министр финансов Скотт Бессент. Поэтому понятно, что опоздание – формальное оправдание срыва встречи с Мерцом. Медиа писали, что немецкий канцлер пытался бы сдержать аппетиты Трампа по Гренландии и найти пути деэскалации. То, что встреча не состоялась, довольно показательно,

– отметила Андриана Кучер.

Что еще известно об обострении ситуации между США и Гренландией?