В США готовят законопроект, который позволит конфисковать имущество подсанкционных россиян

Демократы и республиканцы в США объединились вокруг вопроса санкций против России. Сенаторы подготовили законопроект, позволяющий конфисковать российские активы и продавать их на аукционах.

Денежные средства по продаже имущества подсанкционных россиян планируют использовать для гуманитарной помощи Украине. 24 канал передает детали проекта закона.

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Что предполагает законопроект, подготовленный сенаторами США

15 марта сенаторы представили проект закона, обязывающего Министерство финансов США выплачивать вознаграждение частным лицам и организациям в обмен на факты найденных скрытых активов россиян, которые могут быть конфискованы регулирующими органами в рамках введенных санкций.

Документ также призывает к усилению санкционной политики Байдена, в том числе внедрению конфискации имущества и принадлежащих России активов, а также возможности их продажи на аукционах.

Законопроект, известный как "Закон о конфискации активов для реконструкции Украины", предусматривает направление всех полученных средств в пользу гуманитарной помощи нашему государству.

Путин и его олигархи вкладывают свои грязные деньги в демократические страны, покупая имения, супер-яхты, произведения искусства и другие ценные активы. Мы должны конфисковать полученную нечестными методами роскошь и использовать ее, как помощь украинскому народу,

– говорится в заявлении инициатора законопроекта, сенатора Вайтхауса.

К слову, нынешний санкционный режим администрации Байдена против России уже сделал активы подсанкционных россиян замороженными и недоступными для них. Впрочем, предложенный проект закона будет давать также право конфисковать и ликвидировать эти активы.

Если закон примут, то яхты, имения, произведения искусства и другое имущество подсанкционных россиян стоимостью свыше 2 миллионов долларов можно будет легально пустить с молотка.

Добавим, что изъятые за продажу средства в таком случае будут направлены Украине с целью финансирования:

доставки оружия и другой тактической помощи украинским военным;

гуманитарной деятельности;

восстановление страны после завершения войны;

поддержки украинских переселенцев за границей.

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