Турне Блинкена по странам Востока: почему американская дипломатия так активизировалась

В преддверии встречи Джозефа Байдена и Си Цзиньпина американские чиновники посещают страны Азии, пытаясь усилить позиции Вашингтона в регионе. При этом большинство союзников Соединенных Штатов полностью поддерживают Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он убежден в проукраинскости союзников США в Азии, но отмечает, что немалые риски для Украины создает внешняя политика Китая.

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8-дневное турне Блинкена

Турне Энтони Блинкена началось в Тель-Авиве 3 ноября. Затем топдипломат США поехал в Иорданию и Ирак, после чего побывал в Турции, а недавно встретился с чиновниками Японии и Южной Кореи. В ближайшее время госсекретарь также прибудет в Индию, где будет разговаривать с ее премьером.

Параллельно с этим продолжается и турне министра обороны США Ллойда Остина, кроме Индии и Южной Кореи, посетит также Индонезию.

"Америка активизировалась в преддверии встречи Байдена и Си. Все эти визиты проходят именно для того, чтобы усилить сдерживание Китая", – пояснил Харитонов.

Как США пытаются противодействовать Китаю Еще при президентстве Дональда Трампа противоречия между Вашингтоном и Пекином существенно усугубились. Правда, в первую очередь они происходили в экономической плоскости, а уже при каденции Байдена это противостояние приобрело и политическую окраску. Камнем преткновения в Тихоокеанском регионе является вопрос Тайваня, который Пекин желает интегрировать в свой состав, несмотря на несогласие местных жителей. В то же время, США являются гарантами безопасности непризнанной островной страны, и среди прочего – продают ей оружие. Чтобы реакция на вторжение Пекина не ограничилась "глубокой обеспокоенностью", Вашингтон пытается организовать в регионе неформальный антикитайский альянс, в который кроме Тайваня входят также Южная Корея и Япония. Близка к этой группе стран также Индия, которая видит Китай своим главным соперником в Азии, тогда как Индонезия пытается придерживаться нейтралитета. Обозреватели предполагают, что в случае интервенции Пекина не только США, но и Япония встанут в защиту Тайваня, из-за чего военный конфликт может приобрести чрезвычайно большие масштабы.

Есть ли на повестке дня вопросы Украины

На днях состоялась встреча министров иностранных дел "большой семерки", на которой все участники согласились, что война в Израиле не помешает поддержке Украины. Владимир Зеленский уже успел поблагодарить премьер-министра принимавшей саммит Японии за эту позицию. Кроме того, по итогам телефонного разговора стороны согласовали, что в следующем году в Японии пройдет конференция по восстановлению Украины.

Что касается непосредственно переговоров между США и азиатскими странами, то никаких подробностей относительно них не будут сообщать. Однако, по мнению Харитонова, будет многое зависеть от того, насколько сильно Китай будет отстаивать интересы России на встрече в Соединенных Штатах. Это покажет, насколько решителен Пекин в своей готовности открыто бросить вызов Западу.

Артур Харитонов о последних событиях в американо-китайских отношениях: смотрите видео

Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что известно