США завершают планирование по отправке ЗРК Patriot в Украину, – CNN

Уже в скором времени Украина может получить системы ПВО Patriot. Сейчас в США завершают планирование отправки этих зенитно-ракетных комплексов нашему государству.

Администрация Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке систем Patriot в Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщили в CNN, пишет 24 канал.

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США готовятся отправить Украине долгожданные Patriot

По данным телеканала, о передачах долгожданных Patriot могут объявить уже на этой неделе. Впрочем, план, разработанный в Пентагоне, еще должен одобрить министр обороны Ллойд Остин. После этого документ отправят на подпись Джо Байдену. Такое одобрение ожидается, рассказали три чиновника.

Пока неизвестно, сколько именно ракетных пусковых установок отправят Украине. Ожидается, что после одобрения планов Patriot пришлют в ближайшие дни. Кстати, по словам собеседников телеканала, украинских военных будут обучать использовать эти ЗРК на базе армии США в Графенвере, что в Германии.

На что способны ЗРК Patriot / Инфографика 24 канала

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Украинцы узнают первыми

Секретарь СНБО в эфире национального телемарафона рассказал, что дискуссии относительно этих продолжаются постоянно. Данилов подчеркнул, что когда Patriot будут у нас, общество узнает сразу.

Также он напомнил, что наше государство с первых дней полномасштабной войны просит закрыть украинское небо, чтобы оккупанты не уничтожали наших людей и инфраструктуру.

К сожалению, в то время не согласились закрыть нам небо. Мы его закрывали собственной жизнью, к сожалению. Но меняется эта позиция. На сегодняшний день мы уже получаем эти средства противовоздушной обороны. Профессионализм наших военных увеличивается с каждым днем,

– подчеркнул Данилов.

Наша противовоздушная оборона будет только укрепляться, заверил секретарь СНБО. Заметим, что накануне Министр обороны Алексей Резников отметил, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе.