США готовятся передать Украине уже пятый катер "Айленд"

Еще один украинский экипаж 7 сентября прибыл в американский город Балтимор, в штате Мэриленд. Там наших моряков будут учить управлять патрульными катерами "Айленд".

Это уже пятый экипаж, который проходит обучение по управлению и эксплуатации судна.

Важно Моряки ВСУ осваивают американские "Айленды": США передадут катера Украине – фото, видео

Украинцы прибыли в Балтимор

В аэропорту украинских моряков тепло встретили сотрудники посольства Украины в США и представители украинской диаспоры.

Экипаж непосредственно будет учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в 2021 году,

– сообщили в посольстве.

Что известно об американских катерах для Украины? Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Катер способен разгонять скорость до 29,5 узлов и преодолевать расстояние до 5 тысяч 360 километров. "Айленды" оснащены автономной артиллерийской установкой и двумя пулеметами.

Первая пара американских катеров этого типа – Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" – прибыли к нам и были введены в состав ВМСУ в конце 2019 года.

Как рассказали в Минобороны, в течение 2021 года США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще 3 катера этого проекта.

Это катера береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона,

– отметили в оборонном ведомстве.

Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.