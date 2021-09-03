США готовы участвовать в нормандском формате, – Ермак
Источник:"Право на власть"
После встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом глава ОПУ Андрей Ермак заявил о готовности США к участию в нормандском формате. Впрочем, до сих пор остается важное условие, которое должно быть выполнено.
Как пояснил глава Офиса Президента, который вместе с Владимиром Зеленским находится в Соединенных Штатах, для участия США должно быть согласие всех остальных участников формата.
Интересно Среди стран НАТО есть те, которые точно не поддерживают членство Украины, – Ермак
Переговоры могут произойти, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только сказать, что Соединенные Штаты – и они подтвердили это – готовы участвовать,
– заявил Андрей Ермак.
Он пояснил, что когда Штаты присоединятся к нормандскому формату, то сделают все возможное для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно устойчивую систему безопасности.
Кроме того, глава Офиса Президента уточнил, что вопрос замены минского формата или отказ от него во время официального визита украинской делегации в США не рассматривались.
Коротко о нормандском формате:
- Это тип встреч в четырехстороннем формате, в котором участвуют Украина, Россия, Германия и Франция. Ключевая тема – русская вооруженная агрессия против Украины.
- Формат получил свое название из-за первой встречи, которая 6 июня 2014 состоялась во французской Нормандии – в городе Бенувиль.
- Пока последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 в Париже. На ней Украину впервые представлял президент Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко.
- Разговоры о возможном присоединении к переговорному процессу США продолжаются в течение последних нескольких лет. Также были разговоры и о возможном присоединении Великой Британии.