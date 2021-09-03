США готовы участвовать в нормандском формате, – Ермак

3 сентября 2021 , 05:40
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Источник:

"Право на власть"

После встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом глава ОПУ Андрей Ермак заявил о готовности США к участию в нормандском формате. Впрочем, до сих пор остается важное условие, которое должно быть выполнено.

Как пояснил глава Офиса Президента, который вместе с Владимиром Зеленским находится в Соединенных Штатах, для участия США должно быть согласие всех остальных участников формата.

Интересно Среди стран НАТО есть те, которые точно не поддерживают членство Украины, – Ермак

Переговоры могут произойти, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только сказать, что Соединенные Штаты – и они подтвердили это – готовы участвовать,
– заявил Андрей Ермак.

Он пояснил, что когда Штаты присоединятся к нормандскому формату, то сделают все возможное для того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно устойчивую систему безопасности.

Кроме того, глава Офиса Президента уточнил, что вопрос замены минского формата или отказ от него во время официального визита украинской делегации в США не рассматривались.

Коротко о нормандском формате:

  • Это тип встреч в четырехстороннем формате, в котором участвуют Украина, Россия, Германия и Франция. Ключевая тема – русская вооруженная агрессия против Украины.
  • Формат получил свое название из-за первой встречи, которая 6 июня 2014 состоялась во французской Нормандии – в городе Бенувиль.
  • Пока последняя встреча состоялась 9 декабря 2019 в Париже. На ней Украину впервые представлял президент Владимир Зеленский, а не Петр Порошенко.
  • Разговоры о возможном присоединении к переговорному процессу США продолжаются в течение последних нескольких лет. Также были разговоры и о возможном присоединении Великой Британии.
Автор: Василь Денисюк