США готовы увеличить оборонную помощь Украине, – Госдеп

В Госдепе США в очередной раз подчеркнули, что Россия понесет большие потери в случае нового вторжения в Украину. Тогда Вашингтон готов увеличить оборонную поддержку Киеву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсудили наращивание войск у границ Украины, а также результаты переговоров России и США в Женеве.

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Следует отметить, что речь проходила накануне заседания Совета НАТО – Россия в Брюсселе.

США готовы увеличить оборонную помощь

Блинкен подчеркнул, что дипломатия – единственный ответственный путь вперед. Политик заверил, что без Украины никаких предметных дискуссий по Украине не будет.

По его словам, если Россия решит напасть, США и союзники готовы оказать помощь:

положить огромные затраты на экономику России,

усилить присутствие НАТО в прифронтовых государствах Альянса,

увеличить оборонную помощь Украине.

Кулеба отмечал, что в течение недели дипломатических контактов с Россией Украина и США будут едиными в стремлении деэскалации благодаря дипломатии и силе.

"Тайные" 200 миллионов долларов помощи

Авторитетное издание Politico утверждает, что США одобрили дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере 200 миллионов долларов. Киеву якобы предоставят радиолокационные системы, морское оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы.

Советник президента Владимира Зеленского анонимно рассказал журналистам, что Украину "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

США планируют выделить Украине 200 миллионов долларов для обороны: