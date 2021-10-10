США на грани дефолта: рухнет ли долар

Дефолт в США откладывается как минимум до декабря. Накануне Сенат США проголосовал за временное повышение потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта, о котором предупреждал Джо Байден.

По мнению экспертов, он бы разрушил американскую экономику. Ну а вслед за ней, как вы понимаете, и множество других экономик по всему миру.

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Уже несколько недель в разных СМИ только и обсуждался вопрос вероятного первого в истории дефолта в США. Громче всех о падении американской экономики кричали, конечно же, в Кремле.

Давайте разберемся. Что происходит с американской экономикой? Надолго ли американским законодателям удалось отсрочить дефолт. Чем дефолт в США опасен для всего мира?

Итак, 4 октября американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с требованием поднять лимит госдолга, иначе Америку может накрыть первый в истории дефолт.



Джо Байден обратился к Конгрессу / Фото Getty Images

Почему так происходит, ведь у Байдена такие грандиозные планы по поднятию американской экономики на триллионы долларов?

Всё дело в том, что речь идет о бюджете текущего года.

О чем речь

По оценкам Министерства финансов США, уже 18 октября в американской казне могли закончиться деньги для выплаты своих обязательств.

А это значит, что:

около 30 миллионов американских семей на неопределенный срок остались бы без налоговых льгот на детей;

50 миллионов пенсионеров остались бы без социальных выплат;

государственный сектор мог бы приостановить свою деятельность, что привело бы к росту безработицы.

Всё это повлекло бы за собой недоверие к американской экономике со стороны частных компаний, их капиталы также пострадали бы, а потому вся экономика полетела бы в пропасть.

Мог повториться и так называемый шатдаун, который накрыл Вашингтон в 2019 году, когда из-за нехватки денег в бюджете, работники госорганов массово ушли в безоплатный отпуск. Просто представьте, все госорганы вдруг закрываются на неопределенный срок.

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Кроме того, из-за дефолта кредитный рейтинг США обрушился, а потому занять новые деньги, например, у других стран, было бы проблематичнее, ведь процентная ставка для Америки тут же взлетела бы до небес.

Ведь кто захочет рисковать своими деньгами занимая их стране, которая не способна рассчитаться по предыдущим долгам?

Ну, а если экономика США полетит вниз, это автоматически значит, что главная резервная валюта на планете – доллар – тут же начнет терять свои позиции, что повлечет за собой глобальный финансовый кризис.

Почему закончились деньги

Как же так получилось, что у крупнейшей экономики мира вдруг закончились деньги? На самом деле всё банально просто. Каждый год Конгресс США голосует за принятие бюджета на следующий год. В него входят все вероятные доходы в виде дивидендов и налогов, которые получит государство.

Что важно – в нем же прописаны все расходы государства. В том числе и соц выплаты, зарплаты военным и обслуживание предыдущих долгов.

Как правило, и США в этом не исключение. Даже заложенные наперед расходы всегда превышают доходы. Этот дефицит в США, по нашим меркам, просто огромен и может исчисляться сотнями миллиардов долларов. И чтобы покрыть этот дефицит – США берут деньги в долг выпуская облигации.

А если сюда добавить еще и разные форс-мажорные обстоятельства, то в какой-то момент года заложенных денег точно не хватит. В этот раз – этот момент должен был наступить 18 октября.

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Сложность для США

И если большинство властей по всему миру могут легко и без проблем взять кредит, если денег не хватает, то в США с этим куда сложнее.

Дело в том, что еще в 1939 году Конгресс США установил так называемый "потолок" госдолга, выше которого правительство перескочить не может. И всё хорошо, когда до "потолка" еще далеко, но в этот раз он оказался исчерпанным.

А потому, чтобы Казначейство США могло занять дополнительные деньги, Конгресс должен повысить этот самый "потолок". Делали это за всю историю, к слову, около сотни раз и ничего страшного не происходило.

На сегодняшний день госдолг США уже перешагнул отметку в 28 триллионов долларов, что больше 100% ВВП страны.

Тогда возникает вопрос. Если больше сотни раз повышали этот "потолок" госдолга, то что мешало сделать это быстрее и в этот раз? И здесь начинается самое интересное – политическая игра.

Политическая игра

Дело в том, что республиканцы в Конгрессе ни в какую не хотели брать на себя ответственность за повышение "потолка" госдолга, а без их голосов это сделать было невозможно. Республиканцы вовсю пытались показать, что демократы у власти просто не способны руководить экономикой.

Особенно болезненно это восприняли в Белом доме, ведь если деньги заканчиваются уже в этом году, то как говорить о реализации амбициозного бюджета Байдена на следующий год, где дефицит уже заложен на уровне почти 2 триллионов долларов.

Если не поднимать "потолок" госдолга, то бюджет становится нереалистичным, а именно это и пытаются доказать республиканцы.

Но здесь еще раз напомню. Нынешний дефицит, это всё-таки бюджет, принятый прошлым правительством. Он не имеет ничего общего с амбициозными проектами Белого дома. И Байден не упустил возможность об этом напомнить.

Не обошлось без Трампа

И Трамп действительно сделал всё, чтобы у Байдена не было возможности занимать дополнительные деньги.



Трамп причастен к проблеме / Фото Getty Images

Еще раз напомню. Госдолг США на сегодняшний день около 28 триллионов долларов. Так вот 8 из них, со слов Байдена, были взяты в долг как раз в период президентства Трампа. Потому Байден и упрекает республиканцев в стиле: "Если вы не хотите помогать отдавать ваши же долги, то просто не мешайте".

Но как республиканцы могут уйти с дороги? Очень просто. Оказалось, что им достаточно дать свои голоса за упрощенную процедуру голосования.

На этом настоял и лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Не знаю, подействовала ли речь Байдена на демократов, или случилось что-то еще, но лидер республиканцев Митч Макконнелл вдруг решил уступить демократам и собрал достаточно голосов республиканцев, чтобы дать возможность демократам самим проголосовать за увеличение "потолка" долга.

"Потолок" долга увеличили

В итоге демократы таки проголосовали за увеличение "потолка" госдолга своим большинством. Отныне он увеличен на 480 миллиардов долларов. Но это совсем не значит, что проблема решена.

Этих денег хватит для выплат государства всего до 3 декабря. Дальше снова придется искать выход, ведь Администрация Байдена настаивает на реализации своих амбициозных экономических планов.

Как минимум на ближайшие 2 месяца проблема решена и финансовые рынки, которые несколько дней находились в подвешенном состоянии, тут же нормализовались и даже пошли вверх.

В течении этих 2 месяцев и будет решаться судьба байденовского бюджета на 2022 год, где, напомню, заложены триллионы долларов на инфраструктуру, исследования и разработки. Всё ради конкуренции с Китаем.

Чтобы реализовать эти планы, Конгрессу снова придется повышать "потолок" госдолга.

Но передышку в 2 месяца республиканцы выбили не просто так. Ведь они вовсю критикуют амбициозные планы Байдена, требуя сократить бюджетные расходы, а значит отказаться от тех самых больших проектов.

Планы Байдена

В то же время Байден ищет и другие источники – где взять деньги на свои планы. Ранее Белый дом призвал поднять налоги для больших корпораций, чтобы безболезненно для экономики покрыть дефицит бюджета.

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Накануне Байден даже собрал в своем офисе глав крупнейших корпораций, чтобы обсудить этот вопрос.

Даже если корпорации будут за, против этого выступают, опять же, республиканцы, которые всё равно будут пытаться заблокировать эту инициативу с одной целью – политические дивиденды в преддверии выборов в Конгресс.

Поэтому нынешнюю угрозу дефолта в США удалось потушить, но только на 2 месяца. Хотя, я почему-то не сомневаюсь, что и в декабре у американских политиков найдется достаточно ума, чтобы договорится.

Ведь раньше они делали это ни один раз. Поэтому все громкие заявления о том, что США и их доллар скоро рухнут – это полная чушь.