Переговоры между США и Китаем

На фоне обострения вокруг острова Тайвань прошли 6-часовые переговоры в Цюрихе между советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и высокопоставленным дипломатом от Китая – Яном Цзечи.

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И что важно, во время встречи стороны акцентировали внимание не на взаимном обвинении, а на обсуждении того – что делать, чтобы конкуренция двух сверхдержав не вышла из под контроля, и не переросла в войну. Хотя и упреки, конечно же, звучали.

В Белом доме о встрече написали лаконично, но достаточно содержательно. И потепление, действительно, прослеживается. Стоит лишь сравнить эту встречу американских и китайских представителей с той, которая проходила в марте на Аляске.

Напомню, тогда Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен начали встречу с резких выпадов в адрес Китая, заявляя, что Поднебесная угрожает, цитирую: "международному порядку, основанному на правилах".



Блинкен заявил, что Китай угрожает международному порядку / Фото с фейсбука Энтони Блинкен

Китайская делегация не отмолчалась и стала тыкать носом американцев в их собственные дела. Мол, не нужно китайцам рассказывать о соблюдении прав человека, когда в Америке проходят протесты движения Black Lives Matter.

В целом та встреча так ничего хорошего и не принесла, а китайцы уехали заявив, что у американцев совсем нет гостеприимства. Достаточно услышать лишь некоторые выдержки из претензий обеих сторон, чтобы понять, какой напряженной тогда была атмосфера за столом переговоров.

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Встреча в Цюрихе прошла в совсем иной атмосфере

Но, встреча в Цюрихе прошла в совсем иной атмосфере. Эти переговоры инициировали лично Джо Байден и Си Цзиньпин после долгого телефонного разговора в сентябре.

Тогда то стороны и пришли к выводу, что без диалога они только усугубляют ситуацию, а потому нужно искать точки соприкосновения, в то же время не забывая, что они конкуренты. И именно в такой атмосфере и прошла встреча Салливана и Цзечи.

Эксперты уже называют этот диалог самым содержательным со времен прихода Байдена к власти. В Цюрихе Салливан и Цзечи, как пишет издание "Аксиос", по-настоящему, без эмоций обменялись мнениями, что побудило Китай выйти за рамки своих тем для обсуждения.

Американцам и китайцам, наверное, впервые удалось расставить четкие рамки – где конкретно страны являются конкурентами и что делать, чтобы эта конкуренция не привела к глобальному конфликту.

Конечно, говорить о том, что эта встреча приведет к миру между сверхдержавами – не стоит. Но, как минимум – это уже и не слепые обвинения друг друга без какой-либо конкретики. Это признал и сам Салливан.

Но, тем не менее, и китайские и американские СМИ достаточно положительно отзываются о произошедшей встрече и надеются, что она станет отправной точкой в нормализации отношений между странами.

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Байден решил сменить подход в противодействии Китаю

Тогда остается открытым вопрос – неужели Джо Байден сдался и больше не называет Китай свои главным вызовом? Тогда зачем все эти саммиты с ЕС, Большой Семеркой и Двадцаткой и зачем эти попытки создать новый западный рынок технологий, если США мирятся с Китаем?

Всё не так просто, как кажется. Дело в том, что похоже Байден решил сменить подход в противодействии Китайской мощи.

Все предыдущие годы США пытались заставить Пекин играть по международным правилам, но мало того, что Китай игнорировал эти нормы, вводя госрегулирование и выдавая субсидии своим производителям, так он еще и удачно мог обвинять в нарушении правил сами Штаты.

Например, еще в 2017 году администрация Трампа решила конкурировать с китайскими товарами. Для того, чтобы их стало меньше на американском рынке, США ввели дополнительные пошлины на ввоз китайской продукции.

Но, в 2020 году ВТО вдруг стала на сторону Китая и заявила, что США не могли повышать пошлины, мол, это нарушение правил международной торговли. Тот же ВТО так и не смог заставить Китай работать конкурентно.

Администрация Трампа решила конкурировать с китайскими товарами / Фото Getty images

Например, китайские солнечные батареи, или сети 5G, вытеснили западные аналоги на международном рынке не потому что они лучше, а потому что государство вкладывает огромные субсидии в компании, которые их изготовляют, иногда даже в убыток.

Цель проста – вытеснить конкурентов, а потом уже думать о прибыли. Конечно, ни один западный производитель такой роскоши, как огромные убыточные госсубсидии, себе позволить не может.

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Поэтому, по мнению главного торгового советника Байдена Кэтрин Тай, Китай плевал на все правила рынка и никогда не будет следовать его законам, а все международные организации типа ВТО, Китай использует чтобы наказывать своих западных конкурентов.

Администрация Байдена решила пойти иным путем

Поэтому администрация Байдена решила пойти иным путем – в вопросах торговли и технологий Китай оставят в стороне.

Во-первых, Байден сейчас переключился на восстановление американской мощи, не оборачиваясь на Китай. Это государственные инвестиции в инфраструктуру, исследования и разработки. Если нельзя заставить Китай играть по правилам, нужно просто его вытеснить.

Во-вторых, США даже не планируют заходить на китайский рынок со своими технологиями. Вместо этого администрация Байдена планирует переманить гигантов на территорию США и Европы.

И в-третьих, администрация Байдена подталкивает своих союзников делать то же самое – для этого, кстати, и затеяли новый союз ЕС и США по вопросам технологий и торговли.

Преимущество такого подхода в том, что Америке не нужно никакого согласия или сотрудничества со стороны Китая – каждый остается при своем, но конкуренция только возрастает. Именно это отметил после встречи Джейк Салливан.

Кроме того, Салливан призвал своего китайского коллегу работать вместе над вопросами климата, но безотносительно к другим аспектам взаимоотношений.

Байдена планирует переманить гигантов на территорию США / Фото Getty images

И все эти вопросы еще будут обсуждаться и не раз. Но что важно, по результатам встречи в Цюрихе, США и Китай договорились до конца 2021 года провести виртуальную встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина.

У США и Китая есть еще ряд спорных вопросов

Но, опять же, это совсем не значит, что противостояние окончено. Ведь у США и Китая есть еще ряд спорных вопросов, где они точно никогда не придут к согласию.

Это и ситуация с правами человека в Синьцзяне и Гонконге, это и нападки Пекина на Тайвань, и напряженная ситуация в Южно-китайском море. Но в администрации Байдена решили искусно разделить эти вопросы с вопросами глобальной конкуренции в области торговли и технологий.

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Хотя, с другой стороны, после нескольких напряженных дней, когда Пекин направлял десятки истребителей к острову Тайвань, а США пригнала свои авианосцы к берегам Японии, в НАТО вдруг заявили, что пора остудить пыл.

В НАТО понимают угрозы исходящие от Китая

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе прекрасно понимают угрозы исходящие от Китая, который имеет, цитирую: "второй по величине оборонный бюджет в мире, крупнейший военно-морской флот и вкладывает большие средства в современные оружейные технологии".

Но, НАТО уже не называет Китай угрозой, а стремится к более тесным отношениям. Об этом заявил Йенс Столтенберг в подкасте издания "Политико".

Кремль ставят на место

Конечно и это не значит, что Запад испугался натиска Китая – там просто пытаются избежать большой войны с Пекином. Но, если эти новости со сдержанным оптимизмом приветствуют в самом Китае, то они же сильно тревожат Россию.

Кремль всячески пытался поставить себя в ранг партнера Китая, мол, если Запад борется с могуществом китайским, то он борется и с могуществом российским. Но последние события показали – это не так и никогда таким не было.

Ведь на фоне некоего потепления в отношениях США и Китая, Кремль наоборот ставят на место.

Накануне из российской миссии работающей при НАТО вышвырнули 8 её членов, что сократило численность миссии до 10 человек. В Альянсе заявили что они оказались агентами российской разведки, а потому им там не место.

Но это не первое изгнание россиян из НАТО – еще 3 года назад представительство России при НАТО насчитывало 30 человек, но после отравления Скрипалей в Великобритании их сократили до 20.

Представительство России при НАТО сократили / Фото Getty images

Сейчас урезали еще на 10, после того как в последние месяцы звучали обвинения в шпионстве со стороны России в разных странах ЕС. Кроме того, гонят россиян и из Америки.

Сенаторы от обеих партий призывают Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов. Они считают, что это будет достойным ответом на действия Кремля, который запретил американскому посольству в Москве нанимать к себе на работу россиян.

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Поэтому, все тезисы о том, что США, переключившись на Китай, полностью забыли о противодействии России – не совсем верно. Но если с Китаем пытаются конкурировать, то Россию просто отовсюду выгоняют.