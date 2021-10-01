Еще до окончания вывода американских войск из Афганистана администрация Джо Байдена заявляла, что далеко от Афганистана НАТО не уйдёт, чтобы в любой момент быть готовыми к атаке. Это случится если страна вдруг снова превратится в анклав терроризма.

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А это уже по факту происходит и даже американские генералы заявляют, что Афганистан снова становится убежищем для террористических групп, стремящихся атаковать США. Генерал Марк Милли вообще заявил, что "Аль-Каида" может восстановиться и закрепится в Афганистане максимум через 3 года, а то и быстрее.

Пока планы американцев по размещению своих войск у соседей Афганистана так и не были реализованы. Ведь страны с наиболее выгодными для американцев позициями – Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан – отказались от такой затеи, опасаясь мести талибов.

Военные США взялись за обсуждения с Москвой

Основания у этих опасений есть, ведь еще весной 2021 года талибы заявили, мол, страна, которая позволит США открыть военную базу на своей территории, совершит самую большую ошибку в истории. Таким образом намекая, что эта страна станет мишенью для боевиков. Кроме того, повлияла на соседей Афганистана и Россия, которая уже имеет на их территории свои военные базы.

Издание Wall Street Journal вышло с шокирующей статьей, которая гласит следующее: военные США обсуждают с Москвой возможность использования российских военных баз в Центральной Азии для действий против возможных угроз в Афганистане.

Проще говоря, американцы хотят перебросить свою военную мощь на российские базы в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане, чтобы совместно с россиянами вести антитеррористическую деятельность.

Здесь вскрываются интересные подробности. Дело в том, что 22 сентября в Хельсинки состоялась встреча двух генералов – председателя комитета начальников штабов США Марка Милли и главы Генштаба России Валерия Герасимова.



Марка Милли на встречу отправил Белый дом / Фото The Department of Defense

Встреча не была официальной, так как Герасимов позже заявил, что пребывал в Финляндии как частное лицо и больше никаких комментариев от него не последовало. А вот его американский коллега тогда всё же обронил пару фразу, мол, встреча была продуктивной и хорошо, когда военачальники двух сверхдержав поддерживают диалог.

По данным Wall Street Journal два генерала обсуждали вопрос размещения за горизонтальной военной программы на военных базах России. Как сообщается, Марка Милли на эту встречу отправил Белый дом, чтобы "прощупать" ситуацию.

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Дело в том, что во время встречи Путина и Байдена в Женеве, российский президент обмолвился, что он готов пустить американских военных на свои военные базы. И задача Милли заключалась в том, чтобы уточнять у Герасимова – это была просто брошенная фраза Путина, или же он реально готов сотрудничать с США?

Факт переговоров подтвердили

Сам факт таких переговоров подтвердил уже и министр обороны США Ллойд Остин, выступая на специальных слушаниях в Конгрессе США. После этих слушаний председатель Сената по делам вооруженных сил Джек Рид заявил, что переговоры о размещении американских войск, конечно же, ведутся в первую очередь с Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, но так как они сильно зависимы от России, то последнее слово за ней.



Ллойд Остин подтвердил факт переговоров / ФотоThe Department of Defense

К тому же американский генералитет апеллирует и еще к одному факту. Россия с 2009 по 2015 год действительно помогала странам НАТО проводить операцию в Афганистане, разрешив транзит военных грузов через свою территорию и воздушное пространство. Тогда в Кремле говорили, что просто зарабатывают на транзите американского оружия через свою страну.

Генералов тут же ставят на место американские сенаторы, которые заявили – военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством из-за войны в Украине.

В законе, который принял Конгресс, указано – любое военное сотрудничество между США и Россией исключено до тех пор, пока российские войска находятся на территории Украины.

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Поэтому в Минобороны поспешили заверить, что диалог между военными США и России сведен к минимуму, а последние переговоры ставят своей целью – совместно предотвратить возможную эскалацию. И в Конгрессе побаиваются, что именно в таком контексте Минобороны и попытается обойти закон. А это, по мнению сенаторов, чревато утечкой в Кремль секретной информации США.

Вашингтону необходимо военное присутствие

Накануне на сайте Сената несколько республиканцев опубликовали обращение к госсекретарю США Блинкену и министру обороны Остину, в котором они предостерегают администрацию Байдена от "участия в какой-либо форме военного сотрудничества с россиянами в борьбе с терроризмом".

В таком случае, если сенаторы переубедят военное командование от сделки с россиянами, перед США стоит очень сложная задача, ведь Вашингтону просто необходимо военное присутствие в регионе, иначе "Аль-Каида" снова станет угрозой.

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Когда Байден объявил, что он выводит все силы из Афганистана, он сказал, что США позаботятся о том, чтобы "Аль-Каида" не начала представлять угрозу для США. Штаты хотят построить базы вне Афганистана, для наблюдения, разведки и, если нужно, проведения авиаударов по ячейкам террористов.

Вашингтон может рассчитывать только на базы в регионе Персидского залива – в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. А это значит, что наблюдательные или боевые дроны будут вынуждены лететь с расстояния в несколько сотен километров.

А это значит, что цель в Афганистане может попросту переместится пока американцы физически смогут нанести по ней удар. Поэтому США так и стремятся занять позиции в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане.

Операция поставит крест на работе администрации Байдена

Однако под давлением конгрессменов вряд-ли речь будет идти о размещении войск или тяжелого вооружения. Ведь такая совместная с россиянами операция просто поставит крест на всей политике администрации Байдена. Кроме того, это развяжет руки республиканцам для политического уничтожения демократов в целом.



Администрацию Байдена ​предостерегают / Фото The New York Times

И вот под давлением Конгресса, американские военные вдруг заговорили о том, что они не ищут одобрения России на размещение войск США на территории стран соседствующих с Афганистаном, они просто пытаются понять будет ли Россия им мешать. А все переговоры будут вестись всё же непосредственно с властями Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

К чему придут стороны – покажет время, но ситуация складывается не самым удачным образом. Потому всё больше конгрессменов призывают Пентагон сосредоточится на сотрудничестве со странами Персидского залива и Пакистаном, нежели играться в объединение с Россией.

Генералы поспешили сбросить с себя ответственность

В то же время американские генералы, понимая, что ситуация сложная, поспешили сбросить с себя любую ответственность за вывод войск НАТО из Афганистана. Все те же генералы обрушились с критикой сразу на двух президентов США – нынешнего и предыдущего.

С одной стороны генералы Марк Милли и Фрэнк Маккензи заявили, что они, как военные, рекомендовали Байдену всё же оставить в Афганистане 2,5 тысячи военных, чтобы предотвратить крах правительственных войск, следовательно, не допустить захвата власти талибами. Но Байден от этой идеи отказался.

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С другой стороны генералы заявили, что предупредили Байдена о том, что даже в середине августа в Афганистане уже были представители "Аль-Каиды", но президент якобы и это проигнорировал. Хотя еще в августе 2021 года Байден заявлял, что подобных советов ему генералы не давали.

В то же время генералы набросились и на 45 президента США Дональда Трампа. В частности глава центрального командования Фрэнк Маккензи заявил, что всё же главной причиной краха правительства в Афганистане стала сделка Трампа с талибами.

Более того, он подтвердил, что Трамп был готов вывести все войска без каких-либо условий еще до 15 января 2021 года. А потому пролонгация этого срока Байденом до 31 августа дала время хотя бы на эвакуацию своих людей из Афганистана. Министр обороны Ллойд Остин дополнил коллегу и заявил, что именно из-за приказа Трампа остановить авианалеты на талибов помогли им быстро окрепнуть.

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Очевидно, что такие полярные выводы генералов сильно усложняют политическую борьбу и команде Байдена, и команде Трампа. А потому если Байден еще и пойдет на сотрудничество с Россией, то это только поможет республиканцам на предстоящих выборах в Конгресс.

Осторожно предположу, что администрация Байдена не пойдет на такой самоубийственный шаг, ссылаясь на всё тот же закон, который запрещает Америке военное сотрудничество с Россией из-за агрессии последней против Украины.

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