Конечно, Москва уже практически прямо признаёт, что этот кризис был спровоцирован именно Россией. Однако страны-участники проекта продолжают закрывать глаза на очевидные манипуляции.

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Российская труба уже вносит раздор

Но решение Дании не является окончательным в этом вопросе, ведь последнее слово остается всё же за Германией. Прошедшие немецкие выборы могут сыграть свою роль в процессе запуска "Северного потока-2".

Российская труба уже вносит определенный раздор в переговоры о будущей правящей коалиции в Бундестаге.

Да, оба кандидата, что Олаф Шольц, что Армин Лашет, которые претендуют на пост немецкого канцлера, выступают за "Северный поток-2" и его запуск. Однако необходимость сформировать коалицию может изменить позицию Германии по газопроводу.

Я уже рассказывал, что для формирования этой самой коалиции в любом случае необходимо заручиться поддержкой "Партии Зеленых" и "свободных демократов". Это может сыграть ключевую роль в вопросе "Северного потока-2".

Лидер "зеленых" Анналена Бербок – ярая противница "Северного потока-2". При этом она выступает за пересмотр внешней политики Германии. Именно она предположительно может возглавить министерство иностранных дел.



Анналена Бербок – ярая противница "Северного потока-2" / Фото DW

Потому в МИД Украины считают, что в свете последних событий, а именно газового шантажа со стороны России, вопрос "Северного потока-2" стоит вынести на переговоры в нормандском формате.

На данный момент практически все внешнеполитические вопросы Германии брала на себя Ангела Меркель, а потому и отношения с Россией тоже определяла она. Однако все может измениться с приходом Бербок в немецкий МИД.

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Возможно, это сыграет Украине на руку, ведь, по мнению экспертов, Меркель уже не будет заниматься внутренними вопросами, а потому следующий раунд переговоров "нормандской четверки" состоится уже при новом канцлере и новой главе МИДа.

Запустить "СП-2" раньше времени не получится

Но похоже, что как бы Кремль не старался – запустить "Северный поток-2" раньше времени не получится. Немецкий регулятор, отвечающий за сертификацию газопровода, настаивает, чтобы труба соответствовала всем европейским нормам.

В частности, "Газпром" должен предоставить доступ к газопроводу третьим компаниям. Весь процесс сертификации займет около 4 месяцев.

После этого проект решения передадут в Еврокомиссию, которой нужно будет еще минимум 2 месяца на принятие решения. Также требуется финальное решение от Брюсселя, которое может занять еще 2 месяца.

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Более того, немецкий регулятор заявил, что любая эксплуатация газопровода до окончательного решения по его сертификации будет караться серьезными штрафами.

Поэтому, пока у Украины еще есть время, нужно использовать его для того, чтобы выбить для себя максимальные гарантии безопасности.