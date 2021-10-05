У цих питаннях розбиралися разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем на smart-вечері "Слуг народу" у Трускавці. На заході обговорили з очільником уряду й ключові задачі, які допоможуть Україні позбутися залежності від газу Росії.

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Що таке "Північний потік-2" Друга черга російсько-німецького газогону, довжиною 1230 кілометрів. Її вже проклали у водах Балтійського моря російський "Газпром", німецькі компанії Uniper та Wintershall, OMV з Австрії, Engie з Франції та Royal Dutch Shell зі штаб-квартирою у Нідерландах.

Журналісти 24 каналу запитали в прем'єра, як зміняться тарифи на газ після початку роботи газопроводу. На що він відповів:

На цю зиму, на цей опалювальний сезон, тарифи стабілізовані. Передумов для запуску "Північного потоку-2" сьогодні немає. Газопровід має пройти технічну оцінку. Ми ще не розуміємо позицію США щодо санкцій. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Очільник уряду запропонував подивитися, "як буде розвиватися ситуація і тоді вже щось планувати". На його думку, наразі ключові задачі для України – "збільшення видобутку власного газу і, звичайно, питання розвитку енергоефективності".

Це ключові задачі, які для України стануть таким виходом від газової залежності Росії,

– підсумував Денис Шмигаль.

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У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський припустив, що після завершення будівництва газогону ціни на блакитне паливо в Україні можуть зрости. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Нової газети".

"Північний потік-2" — це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу і тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди, достатньо використовувати економічні інструменти,

– наголосив гарант.

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За словами прем'єр-міністра, нині немає передумов для запуску "Північного потоку-2" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

24 вересня під час "Години запитань до уряду" прем'єр заявив, що зараз в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними.

У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 гривень. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року,

– пояснив Шмигаль.

Основні факти про "Північний потік-2"