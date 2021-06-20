США грузовик въехал в толпу зрителей во время гей-парада – погиб человек

20 июня 2021 , 06:00
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Источник:

Sun-Sentinel

Во Флориде в США грузовик протаранил людей, которые наблюдали за парадом во время ЛГБТ-мероприятия Stonewall Pride Parade & Street Festival. Известно по меньшей мере об одном погибшем.

Инцидент произошел 19 июня в Уилтон-Менорси. Водителя машины-виновника задержали на месте.

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В Уилтон-Манорсе (Флорида, США) происходил ЛГБТ-ивент Stonewall Pride Parade & Street Festival.

  • 19 июня во время одного из мероприятий в зрителей врезался грузовик.
  • В результате инцидента 1 человек погиб, еще 2 получили травмы, причем один из них сейчас в тяжелом состоянии. 
  • После наезда на людей грузовик врезался в ближайшие ворота и остановился.
  • Полиция взяла водителя под стражу и начала расследование преступления.
  • Мэр Уилтон-Манорса Скотт Нельсон приказал немедленно отменить ЛГБТ-парад из уважения к жертвам.

Местные власти предполагают, что наезд не был случайным, а целенаправленно осуществлен против ЛГБТ-сообщества.

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Автор: Олесь Друкач