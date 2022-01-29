Такую информацию обнародовал глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, соответствующий запрос недавно поступил в страну от США.

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Позиция министра обороны Венгрии

Глава Министерства обороны Тибор Бенко объяснил, что в настоящее время Венгрия не считает целесообразным размещение дополнительных иностранных войск на своей территории. Мол, пока нет прямой опасности для государства из-за ситуации у границ Украины и возможного усиления российской агрессии. Такое заявление разместили на сайте венгерских вооруженных сил.

Бенко подчеркнул, что нужно найти дипломатическое решение. Он призвал другие страны НАТО и "всех действующих лиц" урегулировать ситуацию именно таким образом, то есть через диалог. Пока в его ведомстве не видят необходимости перегруппировать вооруженные силы. Чиновник уверен, что Россия перебросила в границы Украины недостаточно войск, чтобы атаковать за считанные дни.

Обратите внимание! Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО, но при определенных условиях. Сийярто объяснил, что говорится, в частности, об изменениях в вопросе права нацменьшинств на образование на родном языке.

Венгрия не будет эвакуировать дипломатов

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия пока не собирается вывозить своих дипломатов из Украины. Министр иностранных дел не верит в новое вторжение Москвы. В то же время, он призвал избегать новой холодной войны, ведь ее потенциальные последствия могут быть трагическими. "Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – подчеркнул венгерский чиновник.

США анонсировали переброску войск

Байден заявил, что планирует отправить в страны НАТО в Восточной Европе "небольшое количество войск". Это может произойти уже "в ближайшее время", но конкретные даты неизвестности. Ранее американское Минобороны привело в повышенную боевую готовность к развертыванию в Европе более 8 тысяч военных. А вот перебрасывать их в Украину в США не намерены.