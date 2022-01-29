Таку інформацію оприлюднив Петер Сійярто, очільник угорського МЗС. За його словами, відповідний запит нещодавно надійшов до країни від США.

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Позиція міністра оборони Угорщини

Очільник Міністерства оборони Тібор Бенко пояснив, що наразі Угорщина не вважає доцільне розміщення додаткових іноземних військ на своїй території. Мовляв, наразі немає прямої небезпеки для держави через ситуацію біля кордонів України та ймовірне посилення російської агресії. Таку заяву розмістили на сайті угорських збройних сил.

Бенко наголосив, що потрібно знайти дипломатичне рішення. Він закликав інші країни НАТО та "всіх дійових осіб" врегулювати ситуацію саме у такий спосіб, тобто через діалог. Поки що у його відомстві не бачать потреби перегруповувати збройні сили. Посадовець впевнений, що Росія перекинула до кордонів України недостатньо військ, аби атакувати за лічені дні.

Зверніть увагу! Угорщина готова підтримати вступ України до НАТО. Втім, лише за певних умов. Сійярто пояснив, що мовиться, зокрема, про зміни у питанні права нацменшин на освіту рідною мовою.

Угорщина не евакуюватиме дипломатів

Раніше Сійярто повідомив, що Угорщина поки не планує вивозити своїх дипломатів з України. Міністр закордонних справ не вірить у нове вторгнення Москви. Водночас він закликав уникати нової холодної війни, адже її потенційні наслідки можуть бути трагічними. "Ми не хочемо стати жертвою будь-якого конфлікту Сходу та Заходу", – підкреслив угорський урядовець.

США анонсували перекидання військ

Байден заявив, що планує відправити до країн НАТО у Східній Європі "невелику кількість військ". Це може статися вже "найближчим часом", але конкретні дати невідомі. Раніше американське Міноборони привело у підвищену бойову готовність до розгортання в Європі понад 8 тисяч військових. А от перекидати їх в Україну в США наміру не мають.