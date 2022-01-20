Про це повідомив очільник угорського МЗС Петр Сійярто в інтерв'ю російським пропагандистам.

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Українцям треба провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин,
– сказав він.

На цьому дипломат не зупинився та зробив дивну заяву про те, що "права етнічних угорців на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються".

"Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", – додав він.

Вступ України до НАТО: що відомо

  • У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
  • НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
  • Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
  • Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
  • Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

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