Про це повідомив очільник угорського МЗС Петр Сійярто в інтерв'ю російським пропагандистам.
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Українцям треба провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин,
– сказав він.
На цьому дипломат не зупинився та зробив дивну заяву про те, що "права етнічних угорців на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються".
"Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет і територіальну цілісність, але ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", – додав він.
Вступ України до НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.