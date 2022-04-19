США хотят конфисковать суперяхту российского олигарха Керимова на Фиджи

Соединенные Штаты продолжают охоту на имущество путинских олигархов, причастных к полномасштабному вторжению России в Украину.

Американские правоохранительные органы намерены арестовать суперяхту Amadea Сулеймана Керимова, пришвартованную на острове Фиджи в Тихом океане.

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Судно появилось в порту после того, как 18 дней назад покинуло Мексику. Полиция проводит расследование, как оно прибыло в страну без таможенного оформления.

Моторная яхта Amadea не покидала воды Фиджи до завершения рассмотрения заявки на регистрацию ордера на арест имущества и регистрации ордера США на арест Amadea,

– говорится в заявлении прокуратуры в суд.

Стоит отметить, что юристы судна обжалуют факт права собственности Керимова на яхту Amadea.

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США, ЕС и Великобритания ввели персональные санкции против путинского олигарха Керимова из-за вторжения России в Украину.