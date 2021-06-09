В США требуют расследования по уклонению миллиардеров от уплаты налогов – Голос Америки

В США просят правоохранительные органы начать расследование относительно условий раскрытия налоговых отчетов некоторых богатейших американцев. Согласно репортажу журналистов-следователей, миллиардеры на протяжении лет либо вовсе не платили налоги на прибыль, либо платили минимальные.

Расследование опубликовало издание ProPublica. В нем говорится про Джеффа Безоса, Илона Маска, Уоррена Баффета и других.

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Соответствующий отчет создали, ссылаясь на данные налоговой службы. Расследовать этот факт просит Министерство финансов США.

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