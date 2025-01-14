Документ подписал госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Armenia News.

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Что будет предусматривать сотрудничество США и Армении

Сотрудничество США и Армении будет охватывать несколько направлений.

Мы основываем Комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает усиление сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и отношений между людьми,

– сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он добавил, что на следующей неделе Армению посетит специальная пограничная группа из США – планируются совместные операции по охране границы.

Между тем Мирзоян поблагодарил Вашингтон за поддержку целостности и суверенитета Армении. Также он добавил, что Ереван готов сотрудничать с новой администрацией США.

США и Армения подписали договор о сотрудничестве: смотрите видео

Кроме того, европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила, что ЕС рассмотрит возможную заявку Армении на членство в союзе.

Напомним, что армянский парламент уже одобрил законопроект о вступлении страны в Евросоюз. Произошло это 9 января.