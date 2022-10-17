США и НАТО нанесут превентивный удар по России в случае ядерной угрозы – полковник запаса

В Северном море продолжаются ядерные учения сил НАТО. США со странами НАТО и всеми странами группы ядерного планирования отрабатывают возможное нанесение ядерного удара Россией.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он также отметил, что в ответ на российские запугивания эти страны могут применить удар на опережение, конечно – не ядерный.

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После того, если будет зафиксирован факт, что Россия перемещает ядерное оружие – ударят так, что россияне больше не смогут собрать ядерный заряд.

– говорит Свитан.

Подробнее о возможных последствиях для России после использования ядерного оружия: смотрите видео

По словам специалиста, речь даже не столько об Украине, уже будет говориться о невозможности применения ядерного оружия по территории Европы.

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