США и Россия хотят возобновить переговоры о контроле над ядерным оружием, – СМИ

Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций на объектах атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях. Переговоры хотят начать в течение нескольких недель.

Соответствующие переговоры были остановлены в феврале, после полномасштабного вторжения России в Украину. Об их подготовке заявил представитель Государственного департамента США.

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Да, готовят двустороннюю консультативную комиссию. США надеются на конструктивную сессию, но неизвестно, где и когда она состоится.

Переговоры могут быть в Египте

Два российских собеседника издания заявили, что встреча может состояться в египетском Каире. Россия не хочет проводить заседание в Женеве, потому что Швейцария присоединилась к санкциям против нее.

Напомним, что двусторонняя консультативная комиссия, занимающаяся практическими вопросами выполнения договора последний раз собиралась в Женеве, в октябре 2021 года.

Россия и США обсудят новый договор

США приостановили работу комиссии, когда Россия напала на Украину в феврале. Впрочем, предполагают, что во время встречи американская сторона поднимет вопрос возобновления инспекций.

В августе Россия не допустила американских инспекторов на свои ядерные объекты, ссылаясь на визовые ограничения для россиян.

Хотя в Москве ранее призывали к возобновлению диалога с США по поводу договора, который заменит действующие договоренности. США подчеркнули, что это невозможно, пока не возобновят инспекцию.

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