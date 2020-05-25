США идут на конфликт с Китаем: угрожают санкциями за Гонконг, ругают за "Чернобыль"

Поведение властей Китая касаемо сокрытия коронавируса американцы расценивают как такое, что схоже с поведением СССР во время Чернобыльской трагедии. Также США готовы ввести санкции против Китая, если тот начнет отбирать автономию у Гонконга.

Об обеспокоенности политикой Китая касаемо Гонконга рассказал 24 мая в эфире телеканала CBS советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Не обошел он вниманием и проблему COVID-19, которую Китай якобіы длительное время скрывал.

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Китай хочет "захватить" Гонконг

Вашингтон видит в поведении Пекина намерения легализовать свои спецслужбы в Гонконге, более того – "захватить" Гонконг.

Похоже, с помощью закона из области национальной безопасности, они, по сути, собираются "захватить" Гонконг. Если госсекретарь (Помпео – 24 канал) не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительный уровень автономии, если это произойдет – будут санкции против Гонконга и Китая,

– заявил О'Брайен.

По его мнению, при таком сценарии крупные финансовые компании прекратят работу в Гонконге, и вообще – многие жители региона просто покинут его.

О каком законе говорил О'Брайен? Власть Китая хочет разработать новый закон о национальной безопасности на территории Гонконга. Документ якобы будет предусматривать возможность создания там особых органов государственной безопасности.



Фактически, говорится о спецслужбах, которые будут контролировать регион. США, Европа и оппозиция в Гонконге крайне обеспокоены вероятностью такого развития событий.

О вирусе в Китае можно делать сериал вроде "Чернобыля"

В выступлении на канале CBS О'Брайен сравнил поведение Китая во время вспышки COVID-19 с аналогичным поведением Советского Союза в другой масштабной трагедии – Чернобыльской катастрофе.

Это был вирус, который выпустил Китай. И Китай скрывал вирус. Когда-то на HBO сделают сериал, как это сделали с "Чернобылем", – об этом вирусе,

– заявил советник Трампа.

Правда, О'Брайен сразу уточнил, что он не обвиняет Пекин в сокрытии вируса: мол, возможно, местные власти Уханя это делала. Однако "не имеет значения, это ли местные чиновники, или Коммунистическая партия Китая: сокрытие было".

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Одним из факторов, которые это доказывают, по мнению советника Трампа, является то, что КНР не допустила к расследованию специалистов из американских ЦКЗ (Центры контроля и профилактики заболеваний).