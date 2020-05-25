США йдуть на конфлікт із Китаєм: погрожують санкціями за Гонконг, сварять за "Чорнобиль"

Поведінку влади Китаю щодо приховування коронавірусу американці розцінюють як таку, що схожа з поведінкою СРСР під час Чорнобильської трагедії. Також США готові запровадити санкції проти Китаю, якщо той почне відбирати автономію у Гонконгу.

Про занепокоєння політикою Китаю щодо Гонконгу розповів 24 травня в ефірі телеканалу CBS радник президента США Дональда Трампа Роберт О'Браєн. Не оминув він увагою і проблему COVID-19, яку Китай начебто тривалий час приховував.

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Китай хоче "захопити" Гонконг

Вашингтон вбачає у поведінці Пекіна наміри легалізувати свої спецслужби в Гонконгу, ба більше – "захопити" Гонконг.

Схоже, за допомогою закону з царини національної безпеки, вони, по суті, збираються "захопити" Гонконг. Якщо держсекретар (Помпео – 24 канал) не зможе підтвердити, що Гонконг зберігає значний рівень автономії, якщо це станеться – будуть санкції проти Гонконгу та Китаю,

– заявив О'Браєн.

На його думку, за такого сценарію великі фінансові компанії припинять роботу в Гонконгу, і взагалі – чимало мешканців регіону просто покинуть його.

Про який закон говорив О'Браєн? Влада Китаю хоче розробити новий закон про національну безпеку на території Гонконгу. Документ начебто передбачатиме можливість створення там особливих органів державної безпеки.



Фактично, мовиться про спецслужби, які контролюватимуть регіон. США, Європа та опозиція Гонконгу вкрай занепокоєні ймовірністю такого розвитку подій.

Про вірус у Китаї можна робити серіал на кшталт "Чорнобиля"

У виступі на каналі CBS О'Браєн порівняв поведінку Китаю під час спалаху COVID-19 з аналогічною поведінкою Радянською Союзу під час іншої масштабної трагедії – Чорнобильської катастрофи.

Це був вірус, який випустив Китай. І Китай приховував вірус. Колись на HBO зроблять серіал, як це зробили з "Чорнобилем", – про цей вірус,

– заявив радник Трампа.

Щоправда, О'Браєн одразу уточнив, що він не звинувачує Пекін у приховуванні вірусу: мовляв, можливо, місцева влада Уханя це робила. Однак "немає значення, чи це місцеві чиновники, чи Комуністична партія Китаю: приховування було".

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Одним із факторів, які це доводять, на думку радника Трампа, є те, що КНР не допустила до розслідування фахівців з американських ЦКЗ (Центри контролю та профілактики захворювань).

Чому О'Браєн згадав про серіал "Чорнобиль"?Річ у тому, що британсько-американський серіал від HBO 2019 року не просто розповідає про події після вибуху реактора на ЧАЕС. Серіал яскраво показує дії радянської влади, яка не лише не змогла запобігти поширенню радіації, а й узагалі критично довго не розповідала людям про загрозу.