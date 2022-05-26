США инициируют новые санкции против Северной Кореи: реагируют на запуск ракет Пхеньяна

В ближайшие дни в Совбезе ООН будут голосовать за санкции против Северной Кореи. США инициировали это усиление санкционного давления после показательного запуска нескольких ракет этого тоталитарного государства Востока.

В то же время уже заявили, что не поддержат принятие санкций Китай и Россия, также входящие в Совбез. Об этом 25 мая сообщил журналистам на условиях анонимности один из чиновников США.

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Какие именно ограничения угрожают КНДР

По данным журналистов, новый проект санкций направлен именно на военную отрасль. Они должны ограничить незаконное развитие оружия массового поражения. В частности, запретит запуск баллистических и крылатых ракет. Также испытания любых других систем, "которые способны доставлять ядерное оружие".

Этот проект еще больше ограничит способность Северной Кореи продвигать незаконное оружие массового поражения и программы баллистических ракет. Он упростит внедрение санкций и еще больше облегчит доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается,

– сказал американский чиновник.

Следует отметить, что эта страна подпадает под санкции ООН уже с 2006 года. Совбез постоянно усиливал их, чтобы прекратить финансирование программ ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.

В последний раз такое ужесточение санкций принимали в 2017 году. Однако с тех пор руководство Китая и Кремль выступали за облегчение давления "по гуманитарным соображениям". США и их союзники напоминали, что в плохой гуманитарной ситуации прежде всего виноват лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.

О каком запуске ракет говорится

Недавно президент США Джозеф Байден совершил дипломатический визит в Южную Корею. Следует отметить, что именно там он подписал указ о предоставлении Украине помощи в 40 миллиардов долларов.

Как только президент 25 мая покинул территорию Азии, в КНДР устроили милитаристское "шоу". Страна через несколько часов после отъезда Джо Байдена запустила 3 баллистических ракеты. Об этом сообщили, в частности, в Управлении береговой охраны Японии.

Следует заметить, что в этом году там уже было похожее событие с демонстрацией оружия. 11 января стало известно, что КНДР опробовала "новую продвинутую баллистическую ракету". Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что скорость полета боеприпаса достигала 12348 километров в час.



Одна из ракет, запущенных 25 мая / Фото AFP

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