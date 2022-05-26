Натомість уже заявили, що не підтримають ухвалення санкцій Китай і Росія, які також входять до Ради безпеки. Про це 25 травня повідомив журналістам на умовах анонімності один із чиновників США.

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Які саме обмеження загрожують КНДР

За даними журналістів, новий проєкт санкцій спрямований саме на військову галузь. Вони мають обмежити незаконний розвиток зброї масового знищення. Зокрема, заборонить запуск балістичних і крилатих ракет. Також випробовування будь-яких інших систем, "які здатні доставляти ядерну зброю".

Цей проєкт ще більше обмежить здатність Північної Кореї просувати незаконну зброю масового знищення і програми балістичних ракет. Він спростить впровадження санкцій і ще більше полегшить доставлення гуманітарної допомоги тим, хто її потребує,

– сказав американський чиновник.

Слід зауважити, що ця країна підпадає під санкції ООН вже від 2006 року. Рада безпеки постійно посилювала їх, щоб припинити фінансування програм ядерної зброї та балістичних ракет Пхеньяну.

Востаннє таке посилення санкцій ухвалювали у 2017 році. Проте відтоді керівництво Китаю та Кремль виступали за полегшення тиску "з гуманітарних міркувань". Натомість США та їхні союзники нагадували, що в поганій гуманітарній ситуації передусім винен лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Про який запуск ракет мовиться

Нещодавно президент США Джозеф Байден здійснив дипломатичний візит у Південну Корею. Слід зауважити, що саме там він підписав указ про надання Україні допомоги у 40 мільярдів доларів.

Як тільки президент 25 травня покинув територію Азії, у КНДР влаштували мілітаристське "шоу". Країна за кілька годин після від'їзду Джо Байдена запустила 3 балістичні ракети. Про це повідомили, зокрема, в Управлінні берегової охорони Японії.

Слід зауважити, що цього року там вже була схожа подія з демонстрацією зброї. 11 січня стало відомо, що КНДР випробувала "нову просунуту балістичну ракету". Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що швидкість польоту боєприпасу сягала 12 348 кілометрів на годину.



Одна з ракет, які запустили 25 травня / Фото AFP

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