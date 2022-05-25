Відповідну інформацію повідомило видання з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та берегова охорона Японії. Про це стало відомо 25 травня.

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КНДР запустили ракети на тлі візиту президента США

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що три запуски балістичних ракет були запущені менш ніж за годину з району Сунан у столиці Північної Кореї Пхеньяні,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо, за даними берегової охорони Японії, мовилось про два запуски як мінімум. Натомість японська телекомпанія NHK заявила, що ракети, схоже, впали за межі виключної економічної зони Японії.

Значення Азії для США

Керівник секції Азійсько-тихоокеанського регіону ЦДАКР Юрій Пойта пояснював, чому президент США Джо Байден відправляється у турне в Азію. Зокрема пояснив, що для США регіон є досить актуальним.

Зокрема він пояснив, що у одному з проєктів закону на 500 – 600 сторінок розписано, як відповідати на виклики Китаю.

Основні заходи, які здійснюватимуть США для свого посилення та посилення союзників, стосуються якраз азійсько-тихоокеанського регіону. Взаємодія з партнерами в цьому регіоні є для США ключовим завданням,

– пояснив Пойта.

Експерт пояснив, і Європа, і Азія важливі для США. Адже втрати якихось позицій, програш Вашингтону, наприклад, в європейському регіоні щодо російсько-української війни, значно впливатиме і на позиції в азійському регіоні.

Що відомо про візит Джо Байдена в Азію

Джо Байден в Токіо зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Він зауважив, що США виконуватимуть свої зобов'язання щодо Тайваню. Зокрема мовиться про захист острова у випадку нападу Китаю. Мовиться про готовність силового захисту.

Натомість Китай відповів на слова президента США. Журналістка повідомила, що Міністерство закордонних справ Китаю відповіло попередженням за коментарі Джо Байдена щодо захисту Тайваню. Там вкотре заявили, що Китай висловлює рішуче невдоволення та рішучу опозицію коментарям Сполучених Штатів. Додали, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю.

Натомість США та Японія спільно заявили, що готові захистити Тайвань. Зокрема мовиться про ситуацію, в якій Китай ухвалить рішення щодо силової анексії острова. Збройні сили країн навіть розробили спільний військовий план.

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