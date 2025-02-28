Теперь об этом открытым текстом говорит государственный секретарь США Марко Рубио. Конечно, без упоминания о жертве, но с подробным описанием логики. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Выводы, которые нам наконец надо осознать

1. Мы не сможем подружиться с американской администрацией и "продать" им себя, потому что мы для них разменная фишка. Не виноваты здесь ни украинские политики, ни послы, ни общественные деятели. Здесь ничего личного, только геополитика.

2. Все, что мы можем делать в США, это устойчиво останавливать наезды, объяснять ошибочность стратегии и помогать нашим друзьям в Америке сбалансировать политику этой страны.

3. Наш союзник – Европа. Удвоить, утроить усилия, ускорить процесс осознания. Собирать коалицию решительных. Усилить кадровую дипломатию парламентской, предпринимательской, общественной, художественной (ага), церковной и т.д., в частности города с городами, университеты с университетами и так далее. Один звон Михайловского собора не пробудит спящую красавицу.

4. Максимально усиливаться самим. Для этого надо кардинально поменять систему управления всем – армией, ВПК, экономикой, публичными коммуникациями, государственной службой и тому подобное. Нынешняя система управления просто не вытягивает.

5. Сфокусировать усилия на деколонизации России, потому что наши проблемы закончатся только тогда, когда закончится то, что их порождает, – российская империя. Напоминаю, именно к этому призывает открытым текстом последняя резолюция ПАСЕ. Поэтому отговорка, что союзники против этого, уже давно не работает.