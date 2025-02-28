Все идет по сценарию Путина, а не Трампа

Я бы даже сказал, что это и есть первые переговоры. Потому что встреча министров и советников президентов по определению государственного секретаря США Марко Рубио переговорами не была. Это было скорее попытка понять, возможны ли какие-либо переговоры по принципиальным вопросам. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Рубио подчеркнул, что в Эр-Рияде американцы хотели убедиться, желают ли россияне реального мира, будут ли и дальше выдвигать свои максималистские требования, осознавая, что американцы на исполнение этих условий не пойдут.

Дни после переговоров в Эр-Рияде продемонстрировали, что россияне идут по тому сценарию, который явно не был бы желателен для администрации Дональда Трампа. Максималистские требования продолжают выдвигаться и именно на них акцентируют и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На днях Лавров снова подчеркнул, что никакого прекращения огня по линии столкновения быть не может, ибо, мол, "есть русская конституция". Таким образом было продемонстрировано, что Россия хотела без боя захватить такие украинские города как Херсон, Запорожье, Краматорск или Славянск. Путем только одних своих "конституционных решений", нарушающих международное право, и договоренностями даже не с Украиной, а из США, что ВСУ выйдут с территории регионов, которые провозглашены Путиным "субъектами Российской Федерации".

Однако здесь ничего нового нет. Об этом Путин уже говорил в июне прошлого года на коллегии министерства иностранных дел России.

Также довольно важным моментом является тот факт, что переговоры между США и Россией происходят по российскому, а не американскому сценарию. Трамп постоянно анонсирует какие-то встречи, которые на самом деле не происходят. Так, он обещал, что состоится еще одна встреча американских и российских представителей Саудовской Аравии, но ее не было.

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, опровергавший информацию о переговорах в Саудовской Аравии, пообещал, что следующие 2 недели станут временем для переговоров представителей профильных департаментов внешнеполитических ведомств, которые будут рассматривать вопросы возобновления работы в полном составе посольств США в Москве и России в Вашингтоне. И такая встреча прошла.

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Путин стремится возобновить шпионскую деятельность в США

Это не переговоры о российско-украинской войне, а о возобновлении работы посольств. Путин действительно заинтересован, ведь он осознает, что желание Трампа найти с ним компромисс открывает для россиян возможность возобновить свою шпионскую и диверсионную деятельность в США. Посольство нужно Путину хотя бы потому, что Россия уже готовится к новым президентским выборам в США и вмешательству в них.

Если посольство будет работать в укомплектованном штате, в котором будут представители ФСБ и внешней разведки, которые имели серьезные проблемы еще при президентстве Барака Обамы, то можно сказать, что Трамп возобновит Лубянку в Вашингтоне.

Путин с радостью пойдет с ним на компромиссы и возобновит работу посольства США в Москве. Американским дипломатам в столице авторитарной страны (даже если представить, что там немало представителей специальных разведывательных служб) работать гораздо труднее, чем русским дипломатам в США. Любой человек с мозгами в голове прекрасно это понимает. Однако сейчас мы говорим не о состоянии людей, принимающих решения в США, а о последствиях этих решений.

Из-за плана Путина видны уши Си Цзиньпина

Любые уступки по возобновлению работы дипломатических представительств вряд ли помогут Трампу убедить Путина в том, что нужно по крайней мере прекращение огня на линии разграничения российских и украинских войск. Путин сейчас заинтересован не в прекращении огня, а в прекращении американской помощи Украине. Он будет кормить Трампа даже не переговорами, а возможностью этих переговоров. Это нужно ему, чтобы создать новую паузу в американской военной поддержке, которая позволит российским войскам продвинуться еще на километры в Украине.

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Если действительно возникнет необходимость проведения переговоров, то Путин хочет иметь другие географические позиции. Он все время говорит о мире, который должен учитывать реалии на земле. Именно поэтому он хочет захватить как можно больше земли, а в лучшем варианте для агрессора – всю Украину.

Вопрос состоит в том, когда и как это поймут в американской администрации, и способен ли Трамп это понять. Президент США живет в своей реальности, которая не имеет ничего общего с тем миром, в котором находятся Украина, Россия и Европа. Это мир желаний Трампа, и среди них есть желание возобновить экономическое сотрудничество с Россией.

Путин хочет поймать Трампа на крючок и затащить в свое кровавое болото. Вопрос в том, удастся ли Трампу сопротивляться, или он будет действовать по позорному и опасному для всего цивилизованного мира путинскому плану. По этому плану уже видны уши другого оппонента Трампа – главы Китая Си Цзиньпина.