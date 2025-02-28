Усе йде за сценарієм Путіна, а не Трампа

Я б навіть сказав, що це і є перші перемовини. Тому що зустріч міністрів і радників президентів за визначенням державного секретаря США Марко Рубіо перемовинами не була. Це було радше намагання зрозуміти, чи можливі будь-які перемовини з принципових питань. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Рубіо підкреслив, що в Ер-Ріяді американці хотіли переконатися, чи бажають росіяни реального миру, чи будуть і далі висувати свої максималістські вимоги, усвідомлюючи, що американці на виконання цих умов не підуть.

Дні після перемовин в Ер-Ріяді продемонстрували, що росіяни ідуть за тим сценарієм, який явно не був би бажаним для адміністрації Дональда Трампа. Максималістські вимоги продовжують висуватися і саме на них акцентують і президент Росії Владімір Путін, і міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, і прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

Днями Лавров знову підкреслив, що ніякого припинення вогню по лінії зіткнення бути не може, бо, мовляв, "є російська конституція". Таким чином було продемонстровано, що Росія хотіла без бою захопити такі українські міста як Херсон, Запоріжжя, Краматорськ чи Слов'янськ. Шляхом тільки одних своїх "конституційних рішень", які порушують міжнародне право, і домовленостями навіть не з Україною, а з США, що ЗСУ вийдуть з території тих регіонів, які проголошені Путіним "суб'єктами Російської Федерації".

Однак тут нічого нового немає. Про все це Путін вже говорив у червні минулого року на колегії міністерства закордонних справ Росії.

Також досить важливим моментом є той факт що перемовини між США і Росією відбуваються за російським, а не за американським сценарієм. Трамп постійно анонсує якісь зустрічі, які насправді не відбуваються. Так, він обіцяв що відбудеться ще одна зустріч американських і російських представників Саудівської Аравії, але її не було.

Проте заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков, який спростовував інформацію про перемовини у Саудівській Аравії, пообіцяв, що наступні 2 тижні стануть часом для перемовин представників профільних департаментів зовнішньополітичних відомств, які будуть розглядати питання поновлення роботи у повному складі посольств США у Москві і Росії у в Вашингтоні. І така зустріч відбулася.

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Путін прагне відновити шпигунську діяльність у США

Це не перемовини щодо російсько-української війни, а щодо поновлення роботи посольств. Путін дійсно зацікавлений, адже він усвідомлює, що бажання Трампа знайти із ним компроміс відкриває для росіян можливість поновити свою шпигунську і диверсійну діяльність у США. Посольство потрібне Путіну хоча б тому, що Росія вже готується до нових президентських виборів у США і втручання у них.

Якщо посольство працюватиме в укомплектованому штаті, в якому будуть представники ФСБ та зовнішньої розвідки, які мали серйозні проблеми ще за часів президентства Барака Обами, то можна сказати, що Трамп відновить Луб'янку у Вашингтоні.

Путін з радістю піде із ним на компроміси і відновить роботу посольства США у Москві. Американським дипломатам у столиці авторитарної країни (навіть якщо уявити, що там чимало представників спеціальних розвідувальних служб) працювати набагато важче, ніж російським дипломатам у США. Будь-яка людина із клепкою в голові це прекрасно розуміє. Однак зараз ми говоримо не про стан людей, які ухвалюють рішення у США, а про наслідки цих рішень.

За планом Путіна видніються вуха Сі Цзіньпіна

Будь-які поступки щодо відновлення роботи дипломатичних представництв навряд чи допоможуть Трампу переконати Путіна в тому, що потрібно принаймні припинення вогню на лінії розмежування російських і українських військ. Путін зараз зацікавлений не у припиненні вогню, а у припиненні американської допомоги Україні. Він буде годувати Трампа навіть не перемовинами, а можливістю цих перемовин. Це потрібно йому, щоб створити нову паузу в американській військовій підтримці, яка дозволить російським військам просунутися ще на якісь кілометри в Україні.

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Якщо дійсно виникне необхідність проведення перемовин, то Путін хоче мати інші географічні позиції. Він весь час говорить про мир, який має враховувати реалії на землі. Саме тому він хоче захопити якомога більше землі, а в найкращому варіанті для агресора – всю Україну.

Питання полягає в тому, коли і як це зрозуміють в американській адміністрації, і чи взагалі здатний Трамп це зрозуміти. Президент США живе у своїй реальності, яка не має нічого спільного із тим світом, в якому перебувають Україна, Росія і Європа. Це світ бажань Трампа, і серед них є бажання відновити економічну співпрацю з Росією.

Путін хоче впіймати Трампа на гачок і затягти у своє криваве болото. Питання в тому, чи вдасться Трампу опиратися, чи він буде діяти за ганебним і небезпечним для усього цивілізованого світу путінським планом. За цим планом вже видніються вуха іншого опонента Трампа – голови Китаю Сі Цзіньпіна.