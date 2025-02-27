В українському МЗС відреагували на переговори двох країн. Зокрема, про це висловився речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал.

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Російсько-американські переговори в Туреччині

Речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий висловився про сьогоднішні переговори США та Росії.

"Нас не інформували, дізналися з публічної інформації… Ніде публічно не заявлялось, що там буде обговорюватись Україна. Мені здається, що вони якраз казали, що там будуть обговорюватись російсько-американські двосторонні відносини", – зазначив Тихий.

Він вказав, що МЗС слідкуватиме за тим, які будуть публічні заяви після перемовин між сторонами.

Тому будемо слідкувати за тим, які будуть публічні заяви після цих переговорів, будемо їх аналізувати, чи був там якийсь процес між делегаціями, але не вважаємо це переговорами щодо України,

– вказав речник МЗС.

Нагадаємо, що у Стамбулі закінчився новий раунд переговорів між російською та американською делегаціями щодо проблем роботи посольств. Як проходили нові переговори Росії та США у Стамбулі, читайте в матеріалі 24 Каналу.