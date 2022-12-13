В США испытали новую гиперзвуковую ракету

Американские военно-воздушные силы провели первое рабочее испытание ракеты AGM-183A. Она считается инструментом быстрого реагирования с запуском с воздушных носителей.

Новая ракета в 5 раз превышает скорость звука

Пуск совершили из бомбардировщика B-52H Stratofortress. Это тяжелый сверхдалекий стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании Boeing.

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Это испытание стало первым запуском полноценного боевого прототипа ракеты.

– говорится в сообщении.

До этого военные тестировали двигатели этой ракеты.

Во время испытания AGM-183A успешно достигла цели. Она отделилась от самолета и разогналась до гиперзвуковой скорости, что в 5 раз превышает скорость звука.

США представили новый ядерный бомбардировщик

Разработка и испытание новой гиперзвуковой ракеты длилось 5 лет. Цель ракет такого класса – обеспечить для американских сил возможность уязвлять ценные и фиксированные цели в условиях дефицита времени во время конфликтов.

Недавно в США впервые за 30 лет представили новый ядерный бомбардировщик B-21 Raider. Долгое время о его разработке никто не знал. Военный эксперт Олег Катков отметил, что американские чиновники называют новый самолет революционным и первым самолетом 6 поколения.

Эта авиация должна быть заменена американскими бомбардировщиками B-2 Spirit, B1 и B-52. Да, B-21 Raider должен стать основой стратегической авиации ВМС США. Катков подчеркнул, что в разработку нового бомбардировщика вложили 250 миллиардов долларов.