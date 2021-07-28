В США изменили правила ношения масок из-за штамма Дельта – Голос Америки

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США вновь рекомендовал американцам носить маски в закрытых общественных местах. Говориться о тех частях страны, где темпы инфицирования коронавирусом растут.

Рекомендации касаются как невакцинированных, так и тех, кто прошел полный курс иммунизации. Педагогам, студентам и посетителям школьных заведений носить маски рекомендуют теперь не только независимо от статуса вакцинации, но и территории. Изменить предыдущие рекомендации чиновников заставил новый штамм коронавируса Дельта.

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