В США экстремист планировал похитить губернатора Мичигана
Источник:Associated Press
В США американец планировал похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Сейчас экстремиста приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения.
Задержанный Тай Гарбин, по информации издания, был расстроен ограничениями из-за распространения COVID-19 в штате. Свою вину мужчина признал через несколько недель после ареста.
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"Даже представить не могу, какой стресс испытывала ее семья (губернатора Мичигана – 24 канал) из-за моих действий. И об этом я искренне сожалею", – сказал мужчина судье.
Кроме того, он даже извинился перед Гретхен Уитмер, которой не было в суде, и перед ее семьей. В планировании похищения политика принимали участие еще 5 человек, однако сейчас Тай Гарбин единственный, кто признал себя виновным в преступлении.
Похищение губернатора Мичигана: коротко
- Гретхен Уитмер обвинила 45 президента США Дональда Трампа в поддержке экстремистских группировок.
- Зато Wolverine Watchmen, одна из соответствующих группировок, готовила заговор против руководства штата Мичиган и намеревалась похитить губернатора, которая критиковала действия Трампа в вопросе борьбы с распространением коронавируса.
- Губернатор заявляла, что видела большие группы вооруженных людей в пределах 30 метров от своего дома.