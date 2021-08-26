В США экстремист планировал похитить губернатора Мичигана

В США американец планировал похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер. Сейчас экстремиста приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения.

Задержанный Тай Гарбин, по информации издания, был расстроен ограничениями из-за распространения COVID-19 в штате. Свою вину мужчина признал через несколько недель после ареста.

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"Даже представить не могу, какой стресс испытывала ее семья (губернатора Мичигана – 24 канал) из-за моих действий. И об этом я искренне сожалею", – сказал мужчина судье.

Кроме того, он даже извинился перед Гретхен Уитмер, которой не было в суде, и перед ее семьей. В планировании похищения политика принимали участие еще 5 человек, однако сейчас Тай Гарбин единственный, кто признал себя виновным в преступлении.

Похищение губернатора Мичигана: коротко