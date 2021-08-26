Затриманий Тай Гарбин, за інформацією видання, був засмучений обмеженнями через поширення COVID-19 у штаті. Свою провину чоловік визнав через кілька тижнів після арешту.

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"Навіть уявити не можу, який стрес відчувала її сім'я (губернаторки Мічигану – 24 канал) через мої дії. І про це я щиро шкодую", – сказав чоловік судді.

Окрім того, він навіть вибачився перед Гретхен Вітмер, якої не було в суді, та перед її родиною. У плануванні викрадення політикині брали участь ще 5 осіб, проте наразі Тай Гарбин єдиний, хто визнав себе винним у злочині.

Викрадення губернаторки Мічигану: коротко