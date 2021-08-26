Затриманий Тай Гарбин, за інформацією видання, був засмучений обмеженнями через поширення COVID-19 у штаті. Свою провину чоловік визнав через кілька тижнів після арешту.
До теми Головна помічниця губернатора Нью-Йорка звільнилася через секс-скандал
"Навіть уявити не можу, який стрес відчувала її сім'я (губернаторки Мічигану – 24 канал) через мої дії. І про це я щиро шкодую", – сказав чоловік судді.
Окрім того, він навіть вибачився перед Гретхен Вітмер, якої не було в суді, та перед її родиною. У плануванні викрадення політикині брали участь ще 5 осіб, проте наразі Тай Гарбин єдиний, хто визнав себе винним у злочині.
Викрадення губернаторки Мічигану: коротко
- Гретхен Вітмер звинуватила 45 президента США Дональда Трампа в підтримці екстремістських угруповань.
- Натомість Wolverine Watchmen, одне з відповідних угруповань, готувало змову проти керівництва штату Мічиган та мало намір викрасти губернаторку, яка критикувала дії Трампа у питанні боротьби з розповсюдженням коронавірусу.
- Губернаторка заявляла, що бачила великі групи озброєних людей у межах 30 метрів від свого будинку.