Правоохранители Капитолия проводят масштабную проверку. Все из-за сообщения об угрозе взрыва в соседнем здании. Там расположено Министерство здравоохранения и социальных служб США.
Заметьте Под Киевом на территории детского сада произошел мощный взрыв: фото разрушений
Информация о пострадавших не поступала. По словам помощницы главы Минздрава, Сары Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.
Присутствие правоохранителей на территории существенно увеличили.
В США закрыли военную базу
- Пресс-служба военной базы ВМС США в городе Бетесда (штат Мэриленд) сообщила, что работу пришлось остановить из-за угрозы взрыва.
- Анонимный звонок поступил 20 октября около 9:00.
- Говорящий заявил, что в одном из зданий заложена бомба.
- В соцсетях сообщили, что база оцеплена, весь персонал должен прибыть в укрытие. К местному населению обратились с просьбой избегать этой территории.
- На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники.
- Военные также отмечали, что официальную информацию будут публиковать только на официальных страницах в социальных медиа и на других официальных каналах.