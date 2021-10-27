Правоохранители Капитолия проводят масштабную проверку. Все из-за сообщения об угрозе взрыва в соседнем здании. Там расположено Министерство здравоохранения и социальных служб США.

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Информация о пострадавших не поступала. По словам помощницы главы Минздрава, Сары Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.

Присутствие правоохранителей на территории существенно увеличили.

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