Правоохранители Капитолия проводят масштабную проверку. Все из-за сообщения об угрозе взрыва в соседнем здании. Там расположено Министерство здравоохранения и социальных служб США.

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Информация о пострадавших не поступала. По словам помощницы главы Минздрава, Сары Лавенхайм, об угрозе взрыва бомбы сообщили утром.

Присутствие правоохранителей на территории существенно увеличили.

В США закрыли военную базу

  • Пресс-служба военной базы ВМС США в городе Бетесда (штат Мэриленд) сообщила, что работу пришлось остановить из-за угрозы взрыва.
  • Анонимный звонок поступил 20 октября около 9:00.
  • Говорящий заявил, что в одном из зданий заложена бомба.
  • В соцсетях сообщили, что база оцеплена, весь персонал должен прибыть в укрытие. К местному населению обратились с просьбой избегать этой территории.
  • На месте происшествия работали специалисты-взрывотехники.
  • Военные также отмечали, что официальную информацию будут публиковать только на официальных страницах в социальных медиа и на других официальных каналах.