Правоохоронці Капітолію проводять масштабну перевірку. Усе через повідомлення про загрозу вибуху у сусідній будівлі. Там розташоване Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США.
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Інформація про постраждалих не надходила. За словами помічниці глави МОЗ, Сари Лавенхайм, про загрозу вибуху бомби повідомили вранці.
Присутність правоохоронців на території суттєво збільшили.
У США закрили військову базу
- Пресслужба військової бази ВМС США у місті Бетесда (штат Меріленд) повідомила, що роботу довелося зупинити через загрозу вибуху.
- Анонімний дзвінок надійшов 20 жовтня близько 9:00.
- Мовець заявив, що в одній із будівель закладена бомба.
- У соцмережах повідомили, що "база оточена, весь персонал повинен прибути в укриття. До місцевого населення звернулися з проханням уникати цієї території.
- На місці події працювали фахівці-вибухотехніки.
- Військові також наголошували, що офіційну інформацію публікуватимуть лише на офіційних сторінках у соціальних медіа та на інших офіційних каналах.