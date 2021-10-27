Правоохоронці Капітолію проводять масштабну перевірку. Усе через повідомлення про загрозу вибуху у сусідній будівлі. Там розташоване Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США.

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Інформація про постраждалих не надходила. За словами помічниці глави МОЗ, Сари Лавенхайм, про загрозу вибуху бомби повідомили вранці.

Присутність правоохоронців на території суттєво збільшили.

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