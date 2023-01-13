В США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии

В США предложили установить бюст президента Украины Владимира Зеленского. Его хотят разместить в Домовом крыле Капитолия.

Автором идеи выступил конгрессмен Джо Уилсон. Он поручил Совету изобразительных искусств Палаты представителей создать бюст Зеленского.

Обратите внимание Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time

Бюст Зеленского хотят установить в Капитолии

Так, Уилсон предложил разместить бюст украинского лидера в Домовом крыле Капитолия США.

В резолюции Уилсона говорится, что он предписывает Совету изобразительных искусств Палаты представителей создать соответствующий бюст. Совет отвечает за все произведения искусства и исторические объекты, выставленные в Домовом крыле Капитолия и его офисных зданий.



Резолюция на сайте Конгресса / Скриншот

Зеленский – человек года

В декабре 2022 года Владимира Зеленского назвали человеком года по версии британского издания Financial Times. Его сравнили с премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.

В издании отметили, что такой выбор был сделан, поскольку "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

Кроме этого, Владимир Зеленский, а также "Дух Украины" получили звание человека года по версии Time. Так, журналисты рассказали миру историю украинского лидера. Фото президента, а также изображение известных украинцев и украинской символики снова попало на обложку Time.