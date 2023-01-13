Автором ідеї виступив конгресмен Джо Вілсон. Він доручив Раді образотворчих мистецтв Палати представників створити бюст Зеленського.

Зверніть увагу Зеленський та Дух України – персони року за версією Time

Бюст Зеленського хочуть встановити у Капітолії

Так, Вілсон запропонував розмістити погруддя українського лідера у Будинковому крилі Капітолія США.

У резолюції Вілсона мовиться, що він наказує Раді образотворчих мистецтв Палати представників створити відповідний бюст. Зазначається, що Рада відповідає за всі витвори мистецтва й історичні об'єкти, виставлені у Будинковому крилі Капітолія та його офісних будівель.



Резолюція на сайті Конгресу / Скриншот

Зеленський – людина року

У грудні 2022 року Володимира Зеленського назвали людиною року за версією британського видання Financial Times. Його порівняли з прем'єр-міністром Британії Вінстоном Черчиллем.

У виданні наголосили, що такий вибір було зроблено, оскільки "Зеленський став втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії".

Окрім цього, Володимир Зеленський, а також "Дух України" отримали звання людини року за версією Time. Так, журналісти розповіли світу історію українського лідера. Фото президента, а також зображення відомих українців та української символіки, знову потрапило на обкладинку Time.